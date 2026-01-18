El Comité Nobel aclaró que el Premio de la Paz es "intransferible" tras el gesto de María Corina Machado con Trump + Seguir en









El Instituto del Nobel recordó que la distinción queda ligada de manera permanente a quien la recibe, luego de que la dirigente venezolana entregara su medalla al presidente de Estados Unidos durante un encuentro en la Casa Blanca.

El Instituto del Nobel, con sede en Oslo y responsable de la entrega del Premio Nobel de la Paz, salió a aclarar que la distinción es “inseparable” de la persona que la recibe y que no puede ser transferida ni compartida, luego de que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, galardonada en 2025, le entregara su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pronunciamiento del Comité Noruego del Nobel se conoció un día después del encuentro que Machado mantuvo con Trump en la Casa Blanca, donde le ofreció la medalla como gesto político y reconocimiento a su rol en la estrategia internacional para impulsar una transición democrática en Venezuela tras el desplazamiento del chavismo del poder.

“Incluso si la medalla o el diploma pasan posteriormente a manos de otra persona, esto no altera la identidad del ganador del Premio Nobel de la Paz”, subrayó el comité en un comunicado difundido en redes sociales.

One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel’s will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who… pic.twitter.com/WIadOBLtpD — The Nobel Prize (@NobelPrize) January 18, 2026 En el texto oficial, el organismo fue aún más explícito: “Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio”. Y remarcó que un galardonado “no puede compartir el premio con otros ni transferirlo una vez anunciado”, al tiempo que aclaró que el Nobel de la Paz “no puede ser revocado” y que su concesión es “definitiva y permanente”.

Sin aludir de manera directa al caso de Machado, el Comité también recordó que el premio se otorga en función de los méritos evaluados al momento de la decisión y que no se pronuncia sobre acciones posteriores de los galardonados. “Cualquier evaluación o decisión que tomen en el futuro debe entenderse como responsabilidad propia”, señalaron.

En ese marco, el Instituto mencionó antecedentes de otros premios Nobel que optaron por desprenderse de sus medallas sin que ello alterara la titularidad del galardón. Entre ellos, el periodista ruso Dmitry Muratov, quien vendió su medalla por 103,5 millones de dólares y donó el dinero a UNICEF para ayudar a niños ucranianos, y el físico David Thouless, cuya familia donó la medalla al Trinity Hall de la Universidad de Cambridge. Críticas desde Noruega La decisión de Machado generó fuertes cuestionamientos en Noruega. La profesora y exfuncionaria Janne Haaland Matlary, de la Universidad de Oslo, calificó el gesto como “completamente inaudito” y lo consideró una “falta total de respeto al premio”. “Es carente de sentido y patético”, afirmó en declaraciones a la emisora pública NRK. También hubo reacciones en el plano político. Trygve Slagsvold Vedum, exministro de Finanzas y líder del Partido del Centro, sostuvo que “el hecho de que Trump acepte la medalla dice mucho de él: un fanfarrón clásico que busca engalanarse con los premios y el trabajo de otros”. En la misma línea, Kirsti Bergstø, líder de la Izquierda Socialista, calificó el episodio como “absurdo y sin sentido”. El encuentro en Washington de Machado y Trump Machado, reconocida con el Nobel de la Paz por su trayectoria en favor de una transición democrática en Venezuela, viajó días atrás a Washington para mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo de Estados Unidos. En ese contexto, fue recibida por Trump en la Casa Blanca, un encuentro que la dirigente calificó como “excelente”. Por su parte, el presidente estadounidense celebró públicamente el gesto. “Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer admirable que ha pasado por muchas dificultades. María me entregó su Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a mi trabajo. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, escribió Trump en su red Truth Social.