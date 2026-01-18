Misterio por el paradero de Evo Morales: su entorno dice que tiene dengue pero no informan dónde está + Seguir en









El expresidente boliviano no aparece en público desde hace más de una semana y tampoco asistió a su programa de radio. Su entorno asegura que está recuperándose.



El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está recuperándose de dengue y “a buen recaudo”, afirmó este domingo uno de sus allegados, mientras su paradero sigue siendo un misterio y no aparece públicamente desde hace más de una semana, en medio de rumores sobre su ausencia.

Por segunda semana consecutiva, Morales no asistió a su programa dominical en la radio Kawsachun Coca (RKC) y su ausencia generó especulaciones tanto dentro como fuera del país.

Su entorno asegura que está bien y no revelan su ubicación El expresidente y líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS) contrajo dengue y se encuentra en proceso de recuperación, según informó el exsenador Leonardo Loza, cercano a Morales. “Decirles que el hermano Evo está muy bien de salud, evidentemente tuvo este problema del dengue, y nos informan que nuestro hermano Evo está muy bien, recuperándose”, afirmó Loza, en declaraciones que transmitió a sus seguidores.

paradero de evo morales, Leonardo Loza No asistió por segunda semana consecutiva a su programa de radio en Bolivia. X: @LeonardoLoza18 Loza también desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta salida del país y afirmó que Morales se encuentra “a buen recaudo”. En un video difundido por sus redes, explicó que “por su seguridad y su salud” no van a develar el paradero del exmandatario.

Ausencia en actos públicos y especulaciones Morales no apareció públicamente ni en actos políticos ni en su tradicional programa radial desde principios de enero, lo que coincide con el diagnóstico de dengue y con la falta de publicaciones en sus redes sociales.

El expresidente tampoco fue visto en actividades sindicales en su bastión político y sindical del Trópico de Cochabamba, hecho que alimentó las versiones en redes sociales sobre un posible abandono del país o traslado a otro lugar. No obstante, su entorno insistió en negar estos rumores y aseguró que Morales permanece dentro del territorio boliviano. Evo Morales.webp Morales enfrenta un proceso penal por presunta trata agravada de personas. Morales enfrenta además un proceso penal en su contra por presunta trata agravada de personas, lo que incrementó el interés público en conocer su ubicación. En medio de esta incertidumbre, Loza se esforzó por transmitir un mensaje de calma a los seguidores del exmandatario. “Estamos enfrentando una ola de desinformación sobre el paradero de nuestro hermano presidente”, dijo, antes de reiterar que Morales “está muy bien, recuperándose”. La situación se mantiene bajo observación mientras continúan las especulaciones y las versiones contradictorias sobre los motivos y el lugar donde Morales estaría residiendo temporalmente. Por ahora, su entorno reitera que no harán pública esa información hasta que se resuelvan los factores de seguridad y su recuperación médica.