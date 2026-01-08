Javier Milei se reunió con la española Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

El Presidente recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata del cuarto encuentro desde que asumió la presidencia.

Según la agencia NA, la situación que se vive en Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro formó parte del temario del intercambio que se da en el despacho que el libertario tiene en el primer piso del Palacio de Gobierno.

La referente de la derecha española pidió la audiencia en medio de un viaje privado que protagonizó por Uruguay, donde se la vio vacacionar junto a su pareja, Alberto González Amador, en Punta del Este. Fue de la partida el canciller, Pablo Quirno.

En los últimos días, Ayuso se mostró crítica del régimen bolivariano y supo definir a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”, que generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.

C uando los relojes daban las 9.55, Díaz Ayuso desfiló por el Salón de los Bustos de Balcarce 50 para entrevistarse -una vez más- con el jefe de Estado al que condecoró en junio de 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

La reunión de este jueves es la primera que se dio en territorio argentino, dado que los tres encuentros anteriores tuvieron lugar en Madrid. El número evidencia la sintonía entre ambos referentes de la derecha mundial y se contrapone al vínculo que mantiene el libertario con su par de España, Pedro Sánchez.

Lo cierto es que, en lo que va de su mandato, Milei mantuvo un contacto mínimo institucional con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) luego de una serie de acusaciones cruzadas a raíz de un comentario del libertario contra la esposa del español, Begoña Gómez, a quien trató de corrupta.

En la previa de Davos, Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival Jesús María

milei cordoba tour de la gratitud Su última visita a Córdoba fue el 12 de diciembre pasado.

En el inicio del tercer año de su mandato, el presidente Javier Milei volverá a pisar el suelo de la provincia de Córdoba, escenario de su último viaje del 2025 realizado en diciembre pasado. Con miras al 2027, el próximo viernes 16 de enero el libertario retomará su agenda federal con la participación en el Festival de Jesús María, uno de los eventos de música popular más grandes del país. También prepara su visita a Davos y a Mar del Plata.

El mandatario no asistirá a la apertura del evento que se llevará a cabo este jueves, como tenía previsto. Sin embargo, sí lo hará dos días antes del cierre, en una jornada en la que tendrá al folklorista Chaqueño Palavecino como artista principal. Además de Palavecino se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

A través de su cuenta de X, el libertario había anticipado el viaje a la provincia que lidera Martín Llaryora, de complejo vínculo con la Casa Rosada, tras contestarle a un usuario en redes sociales. Además, reveló que protagonizará una bajada a la provincia de Buenos Aires. “Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, consultó uno de sus seguidores, a lo que Milei respondió: “1) Córdoba 2) PBA”.