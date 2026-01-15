Energía marina: revelan que el oleaje y el viento off-shore son las fuentes más sostenibles + Seguir en









Una investigación de la Universidad de Granada concluye que la energía del oleaje y el viento marino se encuentra entre las renovables más sostenibles para producir hidrógeno verde y abre una nueva ventana de inversión en tecnologías off-shore.

Energías renovables. En un contexto global de búsqueda de nuevas fuentes limpias y confiables, el estudio de la UGR refuerza la idea de que la energía marina puede jugar un rol clave en la próxima etapa de la transición energética. UGR

Un estudio de la Universidad de Granada (UGR) posicionó a la energía del oleaje y del viento marino off-shore entre las fuentes renovables más sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico. La investigación, publicada en la revista científica Journal of Cleaner Production, cuantifica por primera vez la viabilidad termo-económica y medioambiental de estas infraestructuras aplicadas a la producción de hidrógeno verde.

El trabajo fue dirigido por los investigadores Ángel Molina Salas y Antonio Moñino Ferrando, del Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales de la UGR, y contó con la participación de María Clavero Gilabert, Miguel Santamaría Cervantes y Fanny Baena Ramírez. Los resultados permiten comparar de forma objetiva la energía marina con otras fuentes renovables y sientan bases técnicas para futuros esquemas de implementación a escala industrial.

La investigación aplica una metodología inédita que combina dos enfoques complementarios. Por un lado, el análisis exergético, que evalúa el consumo de recursos naturales y las emisiones generadas durante la operación de las instalaciones. Por otro, el análisis emergético, que incorpora todos los recursos utilizados a lo largo del ciclo de vida completo de una planta: construcción, mantenimiento y desmantelamiento.

image La gráfica muestra cómo aerogeneradores y dispositivos de oleaje (OWC) presentan los mayores índices de renovabilidad, siendo las tecnologías más sostenibles por su menor consumo de recursos. Uno de los indicadores clave del estudio es el denominado “índice de renovabilidad”, que permite determinar si un proceso energético es ambientalmente favorable o desfavorable. Según los resultados obtenidos, los dispositivos de energía marina analizados presentan un desempeño positivo en un amplio rango de condiciones costeras, con consumo mayoritario de recursos renovables y bajos niveles de impacto ambiental.

Desde una mirada más integral, el análisis emergético demuestra que estas instalaciones off-shore son sostenibles en términos termo-económicos y ambientales, con valores comparables a los de otras tecnologías renovables ya consolidadas. Este enfoque holístico permite estimar el costo real de la energía generada y aporta una herramienta clave para la toma de decisiones de política energética.

Se trata del primer estudio publicado en una revista de alto impacto que aborda de manera específica un análisis integrado de este tipo para la energía marina, lo que le otorga un peso adicional dentro del debate internacional sobre transición energética. image Los aerogeneradores marinos (off-shore) presentan un índice de renovabilidad más favorable que los terrestres. Los trabajos fueron financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, y sus autores subrayan que el aprovechamiento conjunto del oleaje y el viento off-shore aún se encuentra en una etapa de desarrollo temprano. Precisamente por eso, destacan que se trata de un campo emergente con alto potencial de inversión, capaz de contribuir a estrategias de descarbonización y a políticas energéticas sostenibles de mediano y largo plazo.