Grecia: accidente en un ferry dejó a los pasajeros colgando tras desprenderse una rampa

El ministro de Transporte Marítimo y Política Insular, Christos Stylianidis, enfatizó que ''las cuestiones de seguridad no admiten descuentos ni concesiones''. Y declaró: ''Tras el incidente ocurrido hoy en el puerto de Mykonos, reafirmamos que la máxima prioridad del Ministerio de Transporte y Política Insular es la seguridad, en particular en el transporte marítimo de cabotaje. No hay margen para la tolerancia en este asunto'', en un comunicado.

Embed - Accident with ferry in Mykonos. People almost fell in the sea. Minor injuries. Some luggages fell in the water.#mykonos #accident #sea #port