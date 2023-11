Guerra en Medio Oriente: Hamas denunció "intensos bombardeos" alrededor de hospitales en Gaza

El conflicto en Gaza continúa escalando desde los ataques del grupo terrorista a civiles de Israel el pasado 7 de octubre que dejó 1.400 muertos, según informaron las autoridades. La contraofensiva israelí persiste y desde Gaza reportaron al menos 9.770 muertos desde el inicio de la guerra.

Guerra en Gaza: Netanyahu volvió a rechazar un cese del fuego

A pesar de que el conflicto sigue creciendo y que múltiples dirigentes y organismos internacionales llamaron a un alto el fuego, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a rechazar una cese de los ataques contra Hamas en la Franja de Gaza.

"Quiten la palabra (cese del fuego) del diccionario, se lo decimos tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos, vamos a seguir hasta derrotarlos, no tenemos alternativa", subrayó.

Además, comparó al líder del grupo palestino, Yahya Sinwar, con el dictador nazi Adolf Hitler. A Sinwar "no le importa su nación y actúa como un pequeño Hitler en su búnker; ambos merecían morir", dijo Netanyahu, según el diario The Times of Israel.

"Le importa tanto su pueblo como un puñado de polvo", agregó el premier, según la agencia de noticias Europa Press.