Guerra en Medio Oriente: tras las amenazas de Donald Trump, Irán asegura que cortó todos los canales de comunicación con EEUU

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa profundizándose este martes, día en que termina el plazo otorgado por Washington para llegar a un acuerdo de alto al fuego. Lejos de desescalar, desde Teherán que ante un nuevo ataque, su respuesta apuntará a nuevos objetivos en toda la región.

En una jornada marcada por el aumento de amenazas entre ambos bandos , Irán advirtió que cortó todos los canales de comunicación con Estados Unidos. Lejos de una desescalada militar, la decisión profundiza el conflicto a horas del fin del plazo otorgado desde Washington para llegar a un acuerdo de alto al fuego y reapertura del estrecho de Ormuz.

Temprano este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump , llevó adelante la amenaza más fuerte desde que comenzó el conflicto: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", advirtió a través de un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social.

Ante esto, la respuesta de Teherán no tardó en llegar: "Nuestra respuesta se extenderá más allá de la región si el ejército estadounidense cruza nuestras líneas rojas" , expresó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado oficial replicado por medios estatales.

En medio de las amenazas cruzadas, el ejército iraní rechazó los dichos de Trump, a los que calificó como la " retórica arrogante y amenazas infundadas " de Trump, y aseguró que no detendrá sus operaciones contra fuerzas estadounidenses e israelíes.

Las amenazas se dan Trump como Irán indicaron que una propuesta de alto el fuego por 45 días impulsada por mediadores internacionales aún no está lista. El mandatario estadounidense había calificado el plan como un avance "significativo", aunque el pasado lunes sostuvo que no era suficiente .

La escalada del conflicto en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente se expresa este martes en nuevos ataques en el campo de batalla. "Tenemos un plan… en el que cada puente en Irán será destruido para mañana a medianoche, donde cada planta eléctrica quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder volver a utilizarse", afirmó. Además, rechazó las críticas que advierten sobre posibles crímenes de guerra.

image El mensaje de Donald Trump en sus redes sociales.

Desde Irán, la respuesta estuvo a cargo del comando central Khatam al-Anbiya calificó al mandatario estadounidense de "delirante" y aseguró que "las operaciones aplastantes de los combatientes del islam contra los enemigos estadounidenses y sionistas" continuarán.

En este escenario, Israel confirmó este martes una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos vinculados al “régimen terrorista” iraní en Teherán y otras zonas, mientras medios locales reportaron explosiones tanto en la capital como en Karaj.

Por su parte, Estados Unidos avanzó con ataques sobre la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, un enclave estratégico para la exportación de crudo iraní. Las operaciones, iniciadas el lunes por la noche, alcanzaron infraestructura como puentes y redes ferroviarias, aunque —según un funcionario citado por CNN— no apuntaron directamente a instalaciones petroleras.

El Comando Central estadounidense ya había informado el 13 de marzo que había impactado 90 objetivos, entre ellos depósitos de minas navales, búnkeres de misiles y otras posiciones militares. La ofensiva más reciente, confirmada también por el vicepresidente JD Vance, fue presentada como una continuidad de la estrategia vigente.

La reacción iraní incluyó el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí, que activó los sistemas de defensa aérea. En paralelo, la tensión se extendió a otros países del Golfo.

Baréin activó sirenas antiaéreas y pidió a la población buscar refugio, mientras que Emiratos Árabes Unidos reportó la interceptación de misiles y drones. Arabia Saudita, por su parte, informó que neutralizó siete misiles balísticos dirigidos al este del país, con restos que cayeron cerca de instalaciones energéticas.