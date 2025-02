Habló el hombre que fue tragado por una ballena en Chile: "Pensé que me había comido"

“Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima... No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo... pensé que me había comido”, compartió Adrián en diálogo con el medio chileno TVN.

“No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado. Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez”,agregó el padre.

Según expertos, aunque la garganta de las ballenas jorobadas es demasiado estrecha para ingerir a un humano, pueden arrastrarlos accidentalmente al abrir la boca para alimentarse, y normalmente los escupen de vuelta al mar.