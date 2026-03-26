La amenaza de Donald Trump para que Irán acepte el plan de paz de EEUU: "Más les vale ponerse serios pronto" + Seguir en









El presidente de EEUU advierte que el tiempo se agota para un acuerdo, mientras continúan contactos indirectos con Teherán.

Trump lanzó un mensaje contundente para que Irán acelere su decisión sobre el acuerdo.

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Trump expresó su frustración con la posición iraní a través de una publicación en Truth Social, donde cuestionó la actitud de los negociadores de Teherán. "Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’. Nos están ‘rogando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían estar haciendo ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que solo están ‘considerando nuestra propuesta’. ¡¡¡FALSO!!!", escribió.

El mandatario redobló la advertencia con un mensaje contundente: “Más les vale tomarse esto en serio pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, no habrá vuelta atrás, y no será nada bonito”.

mojtaba jamenei donald trump (1) El presidente de EEUU cuestionó la postura pública de Teherán en plena negociación. Negociaciones bajo tensión Las declaraciones se producen días después de que Trump afirmara que existen conversaciones en curso para poner fin al conflicto, marcando un giro respecto de su postura previa. En ese sentido, también había asegurado que Irán “desea llegar a un acuerdo a toda costa, pero tiene miedo de decirlo públicamente” por posibles consecuencias internas.

Desde la Casa Blanca sostienen que el diálogo no está estancado, pese a que Teherán no aceptó de inmediato la propuesta presentada por Washington. Funcionarios estadounidenses indicaron que la administración trabaja en la organización de una posible reunión en Pakistán, como parte de los esfuerzos diplomáticos para encauzar la situación.

Donald Trump enojado.jpg Las declaraciones públicas reflejan la tensión entre ambas partes. La Verdad Escepticismo desde Teherán Del lado iraní, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, confirmó que hubo intercambio de mensajes a través de intermediarios, aunque puso en duda la intención real de Estados Unidos. Sus declaraciones reflejan la distancia entre ambas partes, incluso en medio de contactos indirectos. Mientras continúan las gestiones diplomáticas, el cruce de mensajes públicos y advertencias eleva la presión sobre unas negociaciones que avanzan con dificultad en un escenario marcado por la desconfianza y la escalada militar.