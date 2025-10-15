Hallazgo histórico en La Rioja: científicos del CONICET descubrieron uno de los dinosaurios más antiguos del planeta

El hallazgo tuvo lugar en la Quebrada de Santo Domingo. La nueva especie fue bautizada como Huayracursor jaguensis.

Un grupo de científicos del CONICET descubrió en la Precordillera de La Rioja el esqueleto casi completo de un dinosaurio de cuello largo , perteneciente al período Triásico Tardío , hace aproximadamente 230 millones de años . La nueva especie, bautizada como Huayracursor jaguensis , constituye uno de los registros más antiguos del linaje de los sauropodomorfos y representa un avance trascendental para la paleontología argentina.

El hallazgo se produjo en la Quebrada de Santo Domingo , una zona de gran riqueza fósil situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar , donde en la última década se descubrieron también restos de rincosaurios y cinodontes traversodóntidos , especies propias de la fauna triásica. Por su relevancia científica, el trabajo fue publicado en la revista Nature , una de las más prestigiosas del mundo.

“ Es uno de esos descubrimientos que no se dan a menudo ”, afirmó Martín Hechenleitner , investigador del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) y autor principal del estudio.

El especialista explicó que el nombre Huayracursor hace referencia al viento, mientras que jaguensis rinde homenaje al antiguo pueblo de Jagüé , situado a 40 kilómetros del sitio donde se recuperaron los fósiles.

Hechenleitner subrayó que las duras condiciones de trabajo en la zona, bajas temperaturas, vientos intensos y clima cambiante, no impidieron que el equipo lograra recuperar uno de los esqueletos más completos conocidos del período.

Conicet dinosaurio

Un linaje clave en la evolución de los gigantes

Los análisis determinaron que Huayracursor pertenece al grupo Bagualasauria, un conjunto de dinosaurios herbívoros primitivos emparentados con los gigantes del Jurásico, como Argentinosaurus y Patagotitan.

“Huayracursor es novedoso porque presenta dos rasgos que son clave: un cuello considerablemente más largo y un tamaño más grande que la mayoría de sus contemporáneos”, explicó Hechenleitner. Estas características, sostuvo, marcan un punto temprano en la evolución de los sauropodomorfos, el linaje que luego daría origen a los mayores animales terrestres de la historia.

Del ejemplar se recuperaron parte del cráneo, la columna vertebral completa, la cola y las extremidades delanteras y traseras, lo que permitirá estudiar en detalle la anatomía de estos primeros dinosaurios.

Uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

El investigador Agustín Martinelli, del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET), destacó la importancia del hallazgo: “Estimamos que Huayracursor debe tener una edad de entre unos 230 a 225 millones de años, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más antiguos del mundo”.

Martinelli recordó que, hasta ahora, los yacimientos de esa antigüedad se concentraban en Ischigualasto (San Juan), Cerro Las Lajas (La Rioja) y el estado brasileño de Rio Grande do Sul, pero la nueva región riojana abre un territorio prácticamente inexplorado para la paleontología sudamericana.

Las dimensiones del hallazgo del CONICET

La becaria del CONICET Malena Juarez, también integrante del CRILAR, calculó que el dinosaurio medía dos metros de largo y pesaba alrededor de 18 kilogramos, “casi el doble que otros parientes cercanos encontrados en Argentina, como Eoraptor lunensis”, señaló.

Juarez trabaja actualmente en la descripción detallada del fósil como parte de su tesis doctoral, con el objetivo de comparar la especie con otros dinosaurios primitivos de Sudamérica, África e India.

Por su parte, Sebastián Rocher, investigador del CONICET en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), explicó que los estudios estratigráficos permitieron determinar que los terrenos triásicos de la Precordillera Norte formaban parte de una cuenca sedimentaria independiente del resto del suroeste de Gondwana, lo que amplía las perspectivas de nuevos hallazgos hacia la cordillera de los Andes.

Del estudio también participaron Lucas Fiorelli (CRILAR), Jeremías Taborda (CICTERRA, CONICET-UNC) y Julia Desojo (UNLP), todos integrantes del CONICET, quienes coincidieron en que Huayracursor jaguensis se convertirá en una referencia clave para comprender los orígenes y la diversificación temprana de los dinosaurios en el hemisferio sur.