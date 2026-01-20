Emmanuel Macron se plantó en Davos contra Donald Trump por Groenlandia: "No aceptamos la ley del más fuerte"

El francés clamó contra la postura de EEUU durante su intervención en el Foro Económico de Davos. En su discurso, denunció el accionar del republicano como un "enfoque neocolonial".

El presidente francés Emmanuel Macron se plantó contra su par estadounidense Donald Trump , durante el Foro Económico de Davos , por las tensiones sobre el territorio de Groenlandia . En medio de las crecientes intenciones de la administración republicana por adquirir la isla perteneciente a Dinamarca , el europeo apuntó: "No aceptamos la ley del más fuerte".

"No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte, ya que esto conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial. El neocolonialismo no es la solución", indicó el francés.

Además, en su discurso tachó de "inaceptables" los aranceles con los que el republicano amenazó a los países que se oponen a su avance sobre la isla ártica, "sobre todo si se usan para sacar una ventaja territorial": " Con Groenlandia no amenazamos a nadie, apoyamos a un aliado, Dinamarca", defendió.

Frente a estas amenazas, el francés instó a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción, el conocido como 'bazuca comercial' , cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego".

Marcha Nuuk Groenlandia "Con Groenlandia no amenazamos a nadie, apoyamos a un aliado, Dinamarca", sostuvo el francés al defender a la isla. EFE/ Julio Cesar Rivas

Desde Europa preparan posibles represalias económicas por 93.000 millones de euros y debaten otras acciones ante la amenaza de aranceles estadounidenses a productos europeos. al respecto, el francés subrayó: "No debemos tener dudas en usarlo. Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta".

Donald Trump rompe las reglas de la diplomacia (otra vez) y divulga chats privados con Emmanuel Macron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a protagonizar una polémica en medio de las tensiones geopolíticas con Europa por la presión que ejerce sobre Groenlandia. En este escenario, el líder republicano compartió dos mensajes privados que recibió del mandatario francés, Emmanuel Macron, y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"No entiendo que estás haciendo en Groenlandia. Intentemos construir grandes cosas juntos", expresa una de las capturas atribuidas al líder francés. "Estoy comprometido a encontrar un camino a seguir en Groenlandia", detalla, por otra parte, el mensaje de Rutte.

Estados Unidos y la Unión Europea afrontan semanas de fuerte tensión en medio de la avanzada de Trump por el control de Groenlandia. En los últimos días, fuerzas de Francia, Alemania, Noruega y Suecia enviaron tropas a la isla para sumarse a la “Operación Resistencia Ártica” de defensa, liderada por Dinamarca.