Rusia se mete en la discusión por Groenlandia: "No es una parte natural de Dinamarca"

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, se refirió al conflicto que tensiona la relación entre el bloque europeo y Estados Unidos. Por su parte, el mandatario Donald Trump eleva la presión para hacerse con la administración de la isla.

La trama del conflicto por Groenlandia sumó en las últimas horas un nuevo actor de peso: Rusia . En medio de las tensiones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos - por las crecientes amenazas de Donald Trump hacia Dinamarca - el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, afirmó que el territorio helado "no es parte natural de Dinamarca" sino resultado de una "conquista colonial".

"No era una parte natural de Noruega ni una parte natural de Dinamarca . Es una conquista colonial . El hecho de que los habitantes ahora estén acostumbrados y se sientan cómodos es otra cuestión”, sentenció.

Las declaraciones del funcionario ruso llegan en medio de las crecientes tensiones entre la UE y Estados Unidos. En los últimos días, distintos países - como Alemania, Dinamarca, Francia, Noruega y Suecia - movilizaron pequeñas tropas a la isla en el marco de la "Operación Resistencia Antártica". En respuesta, Trump elevó la presión a través de posteos en sus redes sociales en donde muestra la conquista del territorio en discusión, además de haber anunciado que implementará nuevos aranceles sobre algunas naciones europeas.

Lavrov enfatizó que Rusia no tiene por objetivo interferir en los asuntos de Groenlandia: “ No tenemos nada que ver con los planes de capturar Groenlandia. No tengo ninguna duda de que Washington sabe claramente que ni Rusia ni China tienen tales planes”.

En ese sentido - y a pesar de declaraciones que surgen como un pequeño guiño a la gestión de Trump - el Canciller ruso cuestionó las justificaciones que dio Trump sobre la necesidad que tiene Estados Unidos de dominar dicho territorio por cuestiones de "seguridad nacional": “Cuando la situación en torno a Groenlandia se justifica por el hecho de que Rusia o China la conquistarán... Ya saben, no hay confirmaciones de ello. Incluso los economistas y politólogos occidentales lo desmienten ”.

Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había asegurado que el republicano "hará historia" si se hace con el control de Groenlandia. “No solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial”, explicó y luego agregó que la información que surge a raíz del conflicto es "inquietante", con el foco puesto sobre las acusaciones que recaen sobre Rusia.

Donald Trump y una nueva polémica: las fotos que muestran a Groenlandia y Canadá anexadas por Estados Unidos

La semana comenzó nuevamente con el mandatario estadounidense utilizando sus redes sociales para lanzar mensajes de alto voltaje político a través de dos publicaciones distintas, en un contexto marcado por las tensiones con Groenlandia y Canadá. En ambos casos, las imágenes difundidas por el republicano muestran escenarios ficticios en los que esos territorios aparecen, finalmente, bajo control estadounidense.

La cuestión de Groenlandia no es nueva en la agenda del líder republicano. En una de las imágenes compartidas, Trump aparece acompañado por su vicepresidente, J.D. Vance, y por el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras clavan una bandera de Estados Unidos en suelo groenlandés. El gesto virtual se inscribe en una escalada discursiva reciente: en los últimos días, el presidente incrementó la presión sobre la isla, anunció nuevos aranceles a países europeos y llegó a advertir que ya no se siente obligado “a pensar en la paz”, luego de no haber sido distinguido con el premio Nobel.

TRUMP GROENLANDIA La imagen que compartió Trump en sus redes sociales. @realDonaldTrump

Pero la ofensiva simbólica no se detiene allí. Tras episodios previos que también incluyeron referencias a Venezuela, Trump avanza con lo que algunos analistas denominan el “Corolario Trump”, una versión actualizada de la doctrina Monroe, orientada a reforzar una política exterior expansiva de Estados Unidos, con especial foco en América Latina. En esa lógica, sus publicaciones más recientes sumaron ahora a Canadá, país que quedó bajo la lupa tras su acercamiento comercial con China.

Fiel a su estilo confrontativo y deliberadamente “incorrecto”, el mandatario volvió a tensar el tablero geopolítico, esta vez incorporando a un actor que hasta ahora no ocupaba el centro de la escena: el vecino del norte.

En otra imagen manipulada difundida por Trump, se lo ve en el Salón Oval junto a distintos líderes internacionales. Entre ellos aparecen Keir Starmer (Reino Unido), Giorgia Meloni (Italia), Emmanuel Macron (Italia), Ursula von der Leyen (Unión Europea) y Volodimir Zelenski (Ucrania), entre otros. Trump ocupa el lugar central, mientras que detrás suyo un mapa muestra a Canadá cubierto por banderas estadounidenses, reforzando el mensaje de dominación simbólica.

La publicación se conoció pocos días después de un giro relevante en la relación bilateral entre China y Canadá. El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, firmaron el viernes pasado en Pekín un acuerdo de asociación estratégica con impacto directo en el comercio y el turismo entre ambas naciones.

Carney definió el entendimiento como un “acuerdo histórico”, al señalar que forma parte de una “nueva asociación estratégica” destinada a dejar atrás una etapa atravesada por conflictos diplomáticos, detenciones recíprocas de ciudadanos y disputas arancelarias.

“China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles”, sostuvo el primer ministro canadiense durante una conferencia de prensa en la capital china, tras reunirse con Xi. En ese marco, detalló que Canadá permitirá el ingreso de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China, que podrán acceder a su mercado con una tarifa preferencial del 6,1%.

Desde el lado chino, el compromiso contempla una reducción significativa de los aranceles sobre los derivados de canola, que bajarán del 84% a cerca del 15% a partir del 1 de marzo. A eso se suma la decisión de flexibilizar el régimen migratorio para facilitar el ingreso de turistas canadienses sin necesidad de visado, en un gesto orientado a profundizar el acercamiento bilateral.