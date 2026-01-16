Giorgia Meloni y Sanae Takaichi sellaron una alianza estratégica en Tokio, en una reunión llena de grandes detalles + Seguir en









La primera ministra italiana fue recibida por su par japonesa con una torta de cumpleaños al canto del “tanti auguri” en italiano y una selfie que recorrió las redes.

Giorgia Meloni y Sanae Takaichi posan juntas en Tokio en una reunión bilateral que fortaleció la alianza entre Italia y Japón.

En una cumbre en Tokio, la presidenta de Italia Giorgia Meloni visitó este viernes a su colega japonesa Sanae Takaichi, en una reunión que enlaza a ambas lideres conservadoras. La primera ministra japonesa recibió a su par italiana con una torta y le cantó en italiano el "tanti auguri" ("feliz cumpleaños") que maravilló a Meloni en su celebración número 49.

Durante la mañana nipona ambas mantuvieron una reunión bilateral, en la que sellaron una nueva alianza estratégica, además de mostrar una cercanía que trasciende lo diplomático. A través de su cuenta de X, Meloni manifestó su alegría por el encuentro entre "dos naciones lejanas, pero cada vez más cercanas. Amistad y sintonía" donde también cerró con una selfie de con ambas líderes conservadoras, y su versión animé, manga, debajo.

Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine.

Amicizia e sintonia con @takaichi_sanae pic.twitter.com/LbRlnoeQcZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026 La extrema sintonía política de Italia y Japón "Esta es una oportunidad para hacer un balance de las numerosas crisis mundiales en curso, los numerosos temas en la agenda y reafirmar nuestro compromiso compartido de lograr una paz justa y duradera en Ucrania, consolidar el proceso de paz en Medio Oriente y garantizar la seguridad y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico" Compartieron al inicio de una conferencia de prensa bilateral, en la que nuevamente se le cantó el feliz cumpleaños a la líder italiana.

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre por Groenlandia, las mandatarias coinciden en “actuar juntas para defender un orden internacional libre, justo y abierto... fundado en el Estado de derecho” en un contexto de “inestabilidad, la competencia estratégica y las presiones revisionistas que socavan las normas compartidas”. Por otro lado, no hubo menciones sobre la intervención de EEUU en Venezuela, aunque la mandataria italiana ya respaldó a Trump. Sin embargo, difirió a la hora de hablar de Groenlandia.

Aunque haya pasado a un segundo plano en las noticias, aún continúa las distorsiones del libre mercado que aplicó Trump con los la imposición de aranceles internacionales, que China respondió con sanciones similares. Respecto a esto, Meloni y Takaichi sienten “grave preocupación por todas las formas de coerción en el comercio o el uso de prácticas y políticas no libres, así como por todas las formas de restricciones comerciales que pueden destruir las cadenas de valor y causar distorsiones del mercado”

"Italia y Japón son socios fiables, capaces de trabajar juntos por la estabilidad, el crecimiento y un orden internacional basado en normas, diálogo y responsabilidad", declaró Meloni, y remarcó el contexto: "un mundo en rápida evolución, fortalecer lazos como este, significa generar seguridad y oportunidades concretas para nuestros ciudadanos y para las generaciones futuras". Tokyo, dichiaraciones congiunte alla stampa con il Primo Ministro del Giappone, @takaichi_sanae pic.twitter.com/IWzsGoEpOe — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026