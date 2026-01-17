Día Internacional de la Comida Italiana, un clásico que nunca falla

Se trata de una de las gastronomías más internacionales del mundo. A continuación, los mejores lugares para disfrutarla en Buenos Aires.

Los platos originarios de Italia es una de las más populares de todo el mundo , debido a esto, cada 17 de enero se celebra su día , dado que en la misma fecha se conmemora la festividad de San Antonio Abad , monje cristiano de los siglos III y IV, y patrón de los animales. También se determinó por ser el cumpleaños de Pellegrino Artusi , considerado el padre de la cocina italiana moderna.

Destacada por sus pastas, pizzas, focaccias y helados , esta gastronomía generó un gran impacto positivo en Argentina . Es por esto que, a continuación conocerás los mejores lugares para disfrutar de esta comida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

El sábado 17 de enero L’adesso rendirá homenaje a una de las preparaciones más emblemáticas del recetario romano: la pasta alla gricia , elaborada con guanciale curado en casa, queso pecorino romano y pimienta negra, en una versión que respeta la ortodoxia italiana y pone el acento en el gesto técnico y la calidad del producto ($30.000). La preparación se realiza a la vista, replicando el ritual que ya distingue a la célebre cacio e pepe de la casa, y reforzando una experiencia que combina cocina en vivo, precisión artesanal y liturgia italiana. No se trata solo de un plato, sino de una puesta en escena donde el movimiento, el tiempo y la técnica importan tanto como el sabor .

Al frente del proyecto está Leonardo Fumarola , chef y dueño, cuya propuesta gira en torno a pastas artesanales elaboradas a diario, trabajadas al dente y terminadas según las reglas clásicas de la cocina italiana. Su trayectoria y aporte a la difusión de la cultura gastronómica del país fueron recientemente reconocidos con el título de Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, distinción otorgada por el Estado italiano.

El menú se completa con ravioli rellenos, pastas largas, risotti cremosos, salsas tradicionales como ragú, manteca y salvia, y platos de carnes que remiten a distintas regiones de Italia . El capítulo dulce también ocupa un lugar central, con postres fieles a la tradición como el tiramisú, preparado con mascarpone y espresso. Una cuidada selección de vinos italianos, acompañada por etiquetas locales, completan una carta que reafirma la identidad de L’adesso: cocina italiana sin concesiones, respeto por la técnica, ingredientes de raíz y una mirada contemporánea que dialoga con la tradición sin diluirla.

CIRO

En Ciro, la influencia italiana se manifiesta desde que se cruza la puerta, no solo en su propuesta gastronómica artesanal, sino también en una ambientación cuidada que remite a Molfetta, ciudad costera de la provincia de Bari. Bajo su lema “Todo rico. Todo el día”, esta cafetería y restaurante invita a disfrutar de una carta amplia y flexible en sus locales de Palermo y Puerto Madero, donde conviven opciones saladas como la focaccia de mortadella, pesto y stracciatella y el cornetto relleno con mozzarella, albahaca y tomates secos, junto a versiones dulces con nutella.

Ciro - Focaccia de mortadela, pesto y strachiatella. Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

La pastelería italiana ocupa un lugar central con clásicos como la sfogliatella de crema pastelera y el cannoli siciliano de ricotta y ralladura de naranja, que también puede pedirse con gelato de elaboración propia, preparado con receta 100% italiana en sabores como pistacho, sambayón y vainilla. El recorrido se completa con café de especialidad servido en máquinas La Marzocco, emblema de Florencia, en un entorno pensado para tomarse una pausa y viajar, aunque sea por un rato, al sur de Italia.

Ciro - canoli con gelato CIRO.

CARMEN

La cocina italiana forma parte del ADN porteño y en Carmen, el restaurante y pastificio de Palermo liderado por Nacho Feibelmann, esa herencia se expresa tanto en los platos como en la forma de compartir la mesa. En el marco del Día Internacional de la Comida Italiana, el proyecto celebra una tradición que atraviesa la cultura gastronómica local y se resignifica con una mirada contemporánea.

La carta combina clásicos ejecutados con respeto y pastas de autor que toman formatos históricos para reinterpretarlos. Platos como cacio e pepe, la carbonara, el pesto y el rótolo de espinaca y ricota, hervido en trapo como dicta la tradición, conviven con versiones propias de cappelletti, tortelli y girandola, donde el fuego, las brasas y el rescoldo aportan carácter y profundidad de sabor.

Carmen - Carbonara Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Aunque Carmen trabaja con materias primas nacionales, hay un guiño directo a Italia: la máquina importada para elaborar cavatelli, que permite respetar la forma original de esta pasta. La experiencia se completa con los postres, donde el tiramisú ocupa un lugar central como homenaje a la repostería italiana, y con una invitación a la sobremesa larga, tan característica de esa cultura. “La cocina italiana la tenemos muchísimo más arraigada de lo que creemos, incluso en la manera de reunirnos y compartir”, señala Feibelmann. En Carmen, esa tradición se honra sin copiar, manteniendo viva una forma de cocinar y de disfrutar que trasciende generaciones.

BIASATTI COLEGIALES

Pastificio Centrale es el nuevo espacio de Biasatti, donde la tradición gastronómica italiana es prrotagonista. De la mano de los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, este pastificio se especializa en la elaboración de pastas artesanales premium con maquinaria europea de última generación. En su mostrador conviven clásicos italianos como ravioles, sorrentinos, canelones, pappardelle al huevo, fusilli y spaghetti, junto a una cuidada selección de salsas caseras.

Biasatti Colegiales 3 Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Entre los recomendados se pueden mencionar los sándwiches de focaccia artesanal, rellenos con combinaciones bien italianas como prosciutto con manteca de parmesano, rúcula y queso parmesano; mortadela con pistacho, pesto de albahaca, ricotta cremosa y stracciatella y berenjenas asadas con tomates secos, pesto, burrata, albahaca fresca y parmesano. La experiencia se completa con su gelato de elaboración propia, que recorre sabores clásicos de la tradición italiana como crema americana con salsa de caramelo, mandarino, cioccolato, nocciole caramelizadas y pistacchio, además de su café de especialidad, pastelería italiana y postres emblemáticos como tiramisú, cannoli y panna cotta.

ENERO

En Enero Restaurant, la cocina italiana se expresa a través de una carta que combina recetas clásicas y producto cuidado. Las entradas marcan el camino con opciones reconocibles y bien ejecutadas, como la berenjena parmigiana de capas finas con mozzarella fior di latte y pomodoro italiano, la burrata caprese con tomate fresco y albahaca, o el prosciutto di Parma servido con manteca de avellanas y focaccia tostada.

Enero - Lasagna a la bolognesa 1 Dirección: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera norte.

El recorrido continúa con un apartado de la carta llamado “Italia en Enero”, dedicado a pastas y risotti, que concentra buena parte de la identidad del lugar, con platos como ravioli de calabaza con manteca de salvia, fusilli al fierrito con polpettines, malfatti de espinaca quattro formaggi, agnolotti de trucha, lasagna alla bolognese y risotto nero di sepia con langostinos. El cierre mantiene el mismo espíritu, con postres clásicos italianos como tiramisú y semifreddo.

DEL RÍO CANTINA

En Del Río Cantina, la cocina italiana define la identidad del lugar con una carta donde las pastas caseras llevan la voz cantante. El inicio, con la berenjena a la parmesana, anticipa un espíritu de cantina clásica, que se despliega luego en una selección amplia y reconocible: tagliatelle de espinaca con salsa pomodoro, albóndigas y mozzarella gratinada; ñoquis gratinados con crema de queso provolone; cavatelli con ragú bolognese y panzotti de espinaca.

Los fusilli al fierrito amplían el recorrido con versiones al tuco y pesto o con salsa de hongos, mientras que los ravioles de calabaza y mozzarella, los malfatti de espinaca y ricota, los canelones de verdura a la Rossini y los sorrentinos de jamón y mozzarella refuerzan un perfil netamente tradicional. La sección de risottos suma opciones como el de calabaza y hongos o el de hongos y queso azul, y el tiramisú aparece como cierre obligado de una propuesta de raíz tana y tono barrial.