Venezuela, después de Maduro: avanza la reapertura de embajadas con EEUU e Italia envía representante diplomático

Diosdado Cabello reafirmó que el objetivo del gobierno venezolano es retomar el vínculo con Washington al más alto nivel y recibir a la representación diplomática estadounidense en Caracas. A su vez, Roma volverá a contar con embajador.

Venezuela ratificó este lunes sus planes para reabrir la embajada en Washington y la sede diplomática de EEUU en Caracas en el marco de las presiones del gobierno de Donald Trump para hacerse del petróleo bolivariano luego de la captura y extracción del exgobernante, Nicolás Maduro. El anuncio realizado el viernes pasado por la Cancillería contó con el respaldo en las últimas horas de Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo. En paralelo, Italia confirmó que volverá a contar con embajador en el país caribeño.

El ministro de Interior y Justicia venezolano reconfirmó que están en marcha las discusiones para la reapertura de ambas representaciones en los dos países. “Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela”, declaró en una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La palabra de Cabello sobre el reinicio del contacto diplomático llega en medio de un clima de incertidumbre sobre la capacidad de control y presión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el resto de las figuras del partido gobernante venezolano, sobre la cual Estados Unidos pone sus fichas para lograr reordenar la relación comercial con miras a la compra de crudo por parte de las petroleras estadounidenses.

La embajada estadounidense en Caracas cerró sus puertas en 2019 luego de que Maduro rompiera relaciones con Washington. Desde entonces, los asuntos diplomáticos se gestionaron desde la oficina externa de EEUU para Venezuela en Bogotá, Colombia. Pero en los últimos días, delegaciones de ambos países comenzaron a explorar la posibilidad de apertura.

Una delegación de diplomáticos estadounidenses ya se encuentra en Caracas realizando “evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática”, mientras que próximamente una delegación venezolana viajará a Estados Unidos para labores similares. No se informó de fechas concretas para la reapertura ni sobre quiénes encabezarán las misiones.

El canciller venezolano, Yvan Gil, comunicó el viernes que el objetivo de la reconstrucción de las vías de contacto con el gobierno de Trump apunta a abordar "en el marco del derecho internacional" las "consecuencias derivadas de la agresión" perpetrada mediante la captura del exgobernante, Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

En ese sentido, denunciaron que la República Bolivariana "ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares, que en defensa de la Patria, fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional".

Dentro de ese marco, y para "atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz", el gobierno de Delcy Rodríguez decidió "iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América".

Italia enviará embajador a Venezuela

Con ese escenario de fondo, tras la captura de Maduro, Italia anunció un cambio de rumbo en la relación bilateral con Venezuela y confirmó que nombrarán un embajador en Caracas, elevando así el rango de su representación diplomática. La decisión se tomó luego de la liberación de dos ciudadanos italianos que permanecían secuestrados por el chavismo.

“Venezuela es un país muy importante para Italia”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Tajani a la prensa en Roma, quien explicó que la decisión fue respaldada por la primera ministra Giorgia Meloni, quien busca fortalecer los lazos diplomáticos y económicos. “Implica elevar el rango de la representación diplomática”, precisó el canciller.

La medida implica un acercamiento tras años de distanciamiento, en un contexto de cambios políticos en Venezuela y de presiones de parte de EEUU para normalizar las relaciones bilaterales y la economía del país tras las crisis recientes.