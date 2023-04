Papa Francisco: Ni loco. Hay que ser chiflado para buscar una cosa así. No me di cuenta. El cónclave tiene una forma de votos que se llama depósito. Hasta que no aparezca uno que esté generando un consenso, es como tanteos. Yo tenía votos, pero eran de depósito, otros tenían más que yo. Yo me fui ese mismo día después de la votación de la mañana, no me di cuenta y volví para acá. Fue muy matemático, recuerdo que subí al quinto piso a darle al arzobispo de Cuba el discurso que yo había dicho, una cosa de dos minutos y medio en las reuniones de cónclave, pero como no lo pude fotocopiar se lo escribí a mano, una cosa breve. “Uy, qué lindo, me llevo un recuerdo del Papa”, me dijo. Yo no me di cuenta, después me acordé de todo eso. Tomo el ascensor del quinto para volver al segundo donde estaba y sube el Cardenal Errázuriz y me dice: “Ya preparaste el discurso”; yo le pregunté qué discurso y él me dijo el que tenía que decir en el balcón. No entendí nada. Llego al comedor y voy con el cardenal Sandri a buscar una mesa y me llaman de otra unos cardenales de Europa y me dicen: “Venga con nosotros así nos habla de Latinoamérica”. Era para tomar un examen, no me di cuenta.