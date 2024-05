Horror en Brasil: la mujer que llevó a su tío muerto al banco para sacer un crédito reveló para qué quería el dinero

“No puedo entenderlo. No creo que ni yo ni muchas personas no nos hayamos dado cuenta de que falleció. ¿Cómo se le da un papel a una persona muerta para que lo firme?”, añadió en relación a su tío Paulo Roberto Braga, de 68 años. En esa misma línea, apuntó contra la empleada y sostuvo: "Si ella hubiera nota algo, lo habría dicho".

Según afirmó, el dinero era para su propio tío, quien supuestamente quería hacer remodelaciones en el patio trasero de la casa donde vivía.

"No me di cuenta de que mi tío estaba muerto", volvió a repetir, además asegurar que mantenía una muy buena relación con Paulo Roberto Braga y que no era su cuidadora, sino que mantenían un vínculo de tío y sobrina de mucha confianza.

Brasil: cómo fue el momento en que la mujer llevó a su tío muerto al banco

La mujer se presentó en una sucursal Itaú Unibanco en Bangú con el cadáver de su tío en una silla de ruedas para solicitar un préstamo de 17.000 reales, un monto de alrededor de $2.800.000. El hecho quedó registrado por los propios empleados del banco, quienes detectaron que algo no estaba bien.

Al ver la situación de Roberto Braga, comenzaron a consultarle a Érika de Souza Vieira Nunes sobre su estado, pero respondía que no había de qué preocuparse y que era "algo normal".

Cuando llegó el momento de firmar la solicitud del préstamo, la mujer agarraba la mano del hombre y le sujetaba la cabeza desde la nuca. Al ver eso, los empleados descubrieron que se trataba de un cadáver, por lo que llamaron a la Policía y la mujer fue detenida.