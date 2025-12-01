Hallaron muerta a una gendarme en Rosario: su cuerpo apareció en el río Paraná + Seguir en









El cuerpo de Caren Itatí Ojeda fue encontrado en el Paraná tras tres días de búsqueda. La Justicia investiga cómo murió la gendarme.

En contraron sin vida a Caren Itatí Ojeda, quien se encontraba desaparecida desde el jueves pasado. Rosario3

Prefectura Naval confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo de Caren Itatí Ojeda y comunicó que la gendarme de 32 años murió tras desaparecer en el río Paraná mientras nadaba con amigos. El cadáver fue encontrado cerca de la Estación Fluvial de Rosario, luego de tres días de operativos ininterrumpidos.

Ojeda había sido vista por última vez el jueves pasado en el parador Isla Verde, ubicado en la isla La Invernada, donde compartía la tarde con un grupo de amigos. Según informó el portal Rosario3, la mujer se arrojó al agua junto con ellos, pero fue la única que no logró regresar a la superficie. La situación desencadenó un operativo urgente que se extendió durante varios días.

gendarme desaparecida rio parana El operativo de búsqueda en el río Paraná Prefectura Naval Argentina lideró los rastrillajes desde el momento en que se reportó la desaparición, con apoyo de organismos provinciales y municipales. Las embarcaciones recorrieron diversos sectores del río entre la isla La Invernada y la costa urbana de Rosario, mientras equipos especializados realizaban patrullajes para tratar de localizar a la gendarme.

El giro decisivo ocurrió este domingo al mediodía, cuando civiles que navegaban por la zona divisaron un cuerpo flotando y dieron aviso inmediato. Personal de Prefectura constató que se trataba de una mujer y notificó al Ministerio de Seguridad, que puso en marcha el operativo de recuperación e identificación.

gendarme desaparecida rio parana 2 La noticia causó profunda conmoción tanto en Corrientes, provincia de origen de Ojeda, como en la ciudad de Rosario, donde trabajaba. Su desaparición había movilizado a fuerzas federales, autoridades locales y voluntarios que se sumaron a las tareas de búsqueda.

La causa quedó ahora bajo investigación judicial. La Justicia analizará imágenes disponibles, declaraciones testimoniales y los resultados de la autopsia para determinar si la muerte fue accidental o si existen elementos que orienten hacia otras hipótesis. El objetivo es reconstruir las últimas horas de la gendarme y establecer con precisión cómo ocurrió el trágico final. Cómo fue recuperado el cuerpo El cuerpo apareció en inmediaciones de la Terminal Fluvial, un punto que concentró parte del operativo desde las primeras horas del domingo. Tras el hallazgo, las autoridades trabajaron en el procedimiento de extracción y confirmación de identidad. Con la recuperación del cuerpo, la Justicia avanza ahora en las pericias forenses clave para esclarecer el caso.