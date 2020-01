Impeachment: la Casa Blanca prohíbe que Bolton publique su libro y arrecia la polémica

“Parte de esta información está en el nivel de máxima confidencialidad”, dijo el NSC en la misiva, y agregó que “el manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esa información clasificada”.

“Según la ley federal y los acuerdos de confidencialidad que su cliente firmó como condición para obtener acceso a información clasificada, el manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esta información clasificada”, sostiene la carta dirigida al abogado del exfuncionario.

Los demócratas presionan para que el Senado cite a Bolton como testigo en el juicio político contra Trump tras divulgarse que el borrador de su libro The Room Where it Happened (“La habitación en la que sucedió”) corrobora la acusación de abuso de poder en contra el mandatario.

Según los informes, Bolton indica que el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev abriera una investigación sobre Joe Biden, su posible rival demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, y su hijo Hunter.

Horas antes de que la carta del NSC se hiciera pública, Trump arremetió contra Bolton en Twitter, lo que generó temor entre los senadores republicanos, algunos de los cuales consideraron que eso sumaba, en lugar de restar, presión para que Bolton sea llamado a declarar.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reconoció no tener los votos suficientes para bloquear la convocatoria a un Bolton al parecer decidido a vengarse de su expulsión del Gobierno, pero confía en lograrlo antes de mañana, cuando la cuestión se sometería a votación (ver aparte).

En tanto, Trump incrementó ayer sus ataques contra Bolton, un hombre conocido por sus posiciones beligerantes de derecha dura a quien echó en septiembre último. Según dijo, el exasesor le “rogó” para obtener ese cargo, pero que terminó por mostrar “muchos más errores de juicio” en su desempeño.

“Fue despedido porque, francamente, si lo hubiera escuchado, ya estaríamos en la Sexta Guerra Mundial, y sale e INMEDIATAMENTE escribe un libro desagradable y falso. Todo clasificado de Seguridad Nacional”, tuiteó el mandatario.

Trump es acusado de tratar de impulsar su reelección en los comicios de noviembre próximo a través de una presión a Ucrania para que abriera dos investigaciones: una sobre los negocios de Biden y su hijo Hunter en ese país y otra sobre la supuesta ayuda de Kiev a los demócratas en las presidenciales estadounidenses de 2016.

Los demócratas afirman que Trump congeló ayuda militar a Ucrania, un país acosado por el separatismo prorruso en el este, durante dos meses en julio para presionar al presidente Volodimir Zelenski a lanzar esas pesquisas, involucrando así ilícitamente a una nación extranjera en la política electoral estadounidense.

Según trascendidos de prensa, Bolton detalla en su libro que, efectivamente, el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev abriera una investigación sobre Joe Biden y su hijo Hunter.

La divulgación de contenidos del borrador por el diario The New York Times en la noche del domingo tuvo el efecto de una bomba política, ya que aluden al corazón de la acusación contra el presidente.

También fortaleció a los demócratas, que desde hace semanas piden convocar a Bolton y a altos funcionarios de la Casa Blanca como testigos en el juicio, algo a lo que Trump y sus partidarios se oponen enérgicamente.

Bolton dijo estar preparado para testificar si el Senado emite una citación.

Las chances de que el impeachment culmine en la remoción de Trump son prácticamente nulas ya que el oficialismo republicano cuenta con una mayoría de 53 votos contra 47, y se requieren dos tercios (67 votos) para lograrlo.

Sin embargo, a menos de 300 días de las elecciones presidenciales, se espera obtener información embarazosa contra el candidato en su reelección y un puñado de senadores conservadores parece dispuesto a aceptar la comparecencia de Bolton, algo que el liderazgo de la cámara se esfuerza en estas horas en evitar.