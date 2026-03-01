El robot más humano de 2026: el invento que sorprende y da miedo al mismo tiempo + Seguir en









Este nuevo avance no trajo tanta calma como parece, ya que generó terror en muchos usuarios debido a sus características.

Este nuevo avance en la ciencia generó un fuerte debate. DroidUp

La tecnología da cada vez más pasos agigantados de lo que se esperaba, invirtiendo millones en el camino con el fin de solucionar la vida de muchas personas en el planeta. Aunque si bien muchos de estos inventos benefician a la población, también suelen generar miedo en la gente.

Recientemente, un nuevo androide ha llamado mucho la atención, así como también ha generado terror en la audiencia. Esto se debe a ciertas similitudes que achican la distancia de la máquina con el humano, planteando un debate que si bien ya ha empezado hace tiempo, genera cada vez más incertidumbre.

Moya DroidUp Este robot presenta muchas características que lo acercan cada vez más a los humanos. DroidUp Más de 90% de precisión: de qué trata este invento La compañía DroidUp presentó en Shanghái a su modelo bautizado como Moya, un humanoide que funciona con inteligencia artificial encarnada. Este sistema permite que la máquina procese información del entorno físico y reaccione en tiempo real, logrando una biomecánica al caminar que tiene un 92% de similitud con el paso de un ser humano.

El robot mide 1,65 metros de altura y pesa apenas 32 kilogramos, dimensiones pensadas para que su integración en lugares públicos sea cómoda y segura para los usuarios. El objetivo principal es que este invento trabaje en sectores de salud y educación para acompañar a los pacientes de forma natural, dejando de lado los movimientos rígidos de versiones anteriores.

El sistema utiliza una base mecánica denominada Walker 3, la cual necesitó inversiones de millones de dólares para que el androide pueda sostener la mirada y reaccionar ante expresiones faciales en solo 0,8 segundos.

Embed - Moya, customizable humanoid robot, makes debut in Shanghai, powered by DroidUp's latest tech Las características más sorprendentes de este robot Una de las funciones que más impacta de Moya es su superficie de silicona suave y una temperatura corporal simulada que oscila entre los 32º y 36º. Este detalle técnico hace que el robot se sienta cálido al tacto, buscando reducir la distancia emocional entre las personas y las máquinas actuales mediante una experiencia sensorial. En la cara, el robot cuenta con micro-motores que le permiten sonreír, guiñar un ojo o mostrar sorpresa de forma espontánea mientras mantiene el contacto visual. Este realismo extremo es lo que provoca el efecto del "valle inquietante", donde la cercanía física con un humano genera miedo o rechazo instintivo al notar que se trata de una imitación. En cuanto a su valor comercial, se estima que el costo de mercado rondará los 1.2 millones de yuanes, una cifra que representa aproximadamente 165.000 dólares por unidad. Este precio lo posiciona como un producto de alta gama dentro de la robótica de servicio, compitiendo directamente con los desarrollos de otras potencias tecnológicas.

