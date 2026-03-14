Irán afirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto para todos los países excepto EEUU e Israel

El canciller iraní Abbas Araghchi sostuvo que el tránsito marítimo continúa con normalidad y aseguró que varios buques petroleros siguen cruzando la zona. También negó versiones sobre problemas en el liderazgo del país.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, clave para el transporte global de petróleo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán , Abbas Araghchi , aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto para el tránsito internacional , aunque afirmó que el paso está restringido únicamente para embarcaciones de Estados Unidos e Israel .

En una entrevista con el canal MS NOW , el funcionario sostuvo que otros buques pueden circular por la zona , pese a que algunas compañías navieras optaron por evitar el área debido a preocupaciones por la seguridad.

Según Araghchi, esas decisiones responden a temores de las empresas y no a restricciones impuestas por Teherán . “ Muchos petroleros y barcos están pasando actualmente por el estrecho de Ormuz ”, afirmó el canciller iraní, quien insistió en que la navegación continúa funcionando.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos del comercio energético global , ya que por ese paso marítimo circula una parte significativa del petróleo exportado desde Medio Oriente hacia Asia, Europa y otros mercados.

Durante la misma entrevista, Araghchi también rechazó versiones difundidas por funcionarios estadounidenses sobre el estado del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei .

“Muchos petroleros y barcos están pasando actualmente por el estrecho de Ormuz”, afirmó el canciller iraní.

El canciller afirmó que no existe ningún problema con el líder religioso y aseguró que continúa desempeñando sus funciones conforme al sistema político del país. “Envió su mensaje ayer y sigue cumpliendo con sus responsabilidades de acuerdo con la Constitución”, explicó.

Araghchi sostuvo además que la estructura política de la República Islámica no depende de una sola figura, por lo que el sistema podría continuar funcionando incluso ante la pérdida de dirigentes. “Todo está bajo control”, afirmó.

Trump anunció el envío de buques de guerra

Las declaraciones del ministro iraní se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que varios países enviarían buques de guerra para garantizar la navegación en el estrecho.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos coordinaría con otras naciones afectadas por lo que describió como un intento de Irán de cerrar el paso marítimo.

Entre los países mencionados por el mandatario estadounidense se encuentran China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, a quienes instó a colaborar con la presencia naval en la zona para mantener abierto el tránsito marítimo.

Horas después, Trump volvió a referirse al tema y declaró a la cadena NBC News que había recibido información sobre la posible muerte de Khamenei. En ese contexto, sostuvo que si el líder iraní sigue con vida debería “hacer algo muy inteligente por su país y rendirse”.