Irán ratificó que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que EEUU cese los ataques

La medida de Teherán llega en respuesta a los ataques de Washington llevados adelante esta semana. Entre los mismos, se incluyó el restablecimiento del bloqueo a los puertos iraníes.

En medio de una nueva escalada de la tensión en Medio Oriente, Los Guardianes de la Revolución iraní ratificaron que el estrecho de Ormuz - por donde pasa el 20% del gas natural licuado y petróleo del mundo - hasta que estados unidos cese sus "actos de agresión". Además, advirtieron que "el enemigo (...) también debe esperar el cierre de otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados".

La respuesta de Teherán llega luego de que EEUU reiniciará los ataques sobre Irán en los últimos días, además de reestablecer el bloqueo naval a los puertos iraníes para normalizar la circulación sobre el estratégico pasaje marino. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron bombardeos sobre instalaciones militares de EEUU en diferentes países aliados de Trump en el Golfo Pérsico, tales como Bahréin, Kuwait, Omán y Jordania.

"Las operaciones de represalia de los combatientes continuarán, y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión", detalló el comunicado de la Guardia Revolucionaria.

En este sentido, sentenciaron: "Las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie".

EEUU reinició los ataques sobre Irán en los últimos días, además de reestablecer el bloqueo naval a los puertos iraníes.

Los precios internacionales del petróleo subieron cerca de un 2% este martes y cerraron en su nivel más alto en un mes, impulsados por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán y el temor a nuevas interrupciones en el suministro de crudo a través del estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para el mercado argentino, avanzó un 1,7% y finalizó la jornada en u$s84,73 por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) ganó un 1,5% y cerró en u$s79,34. En ambos casos, se trató de la segunda rueda consecutiva con valores máximos desde mediados de junio.

En ese contexto, Trump dio marcha atrás con su propuesta de cobrar una tasa del 20% por brindar protección a los buques que atraviesen el estrecho. En su lugar, aseguró que buscará impulsar acuerdos de inversión con los países del Golfo.

Sin embargo, el cambio de estrategia no logró disipar la incertidumbre en el mercado energético, que continúa atento al riesgo de interrupciones en uno de los principales corredores para el transporte mundial de petróleo. La preocupación se profundizó luego de que trascendiera que un tripulante indio murió y otros ocho resultaron heridos cuando misiles de crucero iraníes impactaron contra dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos que navegaban por el estrecho de Ormuz.