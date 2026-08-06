El plan de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz reconfigura el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico

El acuerdo anunciado entre ambas naciones analiza dejar en manos de Teherán el control del tránsito marítimo. De concretarse, el mapa regional podría reconfigurarse en medio del recrudecimiento de los conflictos armados.

La propuesta otorgaría a Teherán autoridad sobre los buques que ingresan al Golfo.

Irán y Omán anunciaron fuertes avances en la negociación de un acuerdo que podría modificar el control del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz , uno de los pasos estratégicos para el comercio mundial de hidrocarburos. En detalle, las últimas conversaciones entre ambas naciones evalúan darle a Teherán el control total sobre el tránsito marítimo.

La información fue revelada por la agencia Reuters en diálogo con una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales. En este escenario, la propuesta otorgaría a Teherán autoridad sobre los buques que ingresan al Golfo , en lo que representaría una de las mayores concesiones obtenidas por la República Islámica desde el inicio de la guerra con Estados Unidos.

Hasta ahora, Washington evitó pronunciarse oficialmente sobre los cambios en la iniciativa. Sin embargo, mientras el presidente Donald Trump insiste en que un entendimiento para reabrir el estrecho está próximo, funcionarios estadounidenses sostienen desde hace meses que no aceptarán que Irán controle el acceso a esa vía marítima.

De concretarse, e l acuerdo implicaría un cambio de peso en el equilibrio de poder regional. Antes del conflicto iniciado en febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, el estrecho permanecía abierto al tránsito internacional sin costos para las embarcaciones.

Irán anunció un acuerdo con Omán para establecer una nueva ruta de tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz , un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos. Sin embargo, desde Teherán advirtieron que la reapertura plena de la vía dependerá de las decisiones de Estados Unidos que, al día de hoy, mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.

El anuncio fue hecho por el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, quien confirmó que ambos países consensuaron las coordenadas geográficas del corredor marítimo.

El anuncio fue hecho por el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, quien confirmó que ambos países consensuaron las coordenadas geográficas del nuevo corredor marítimo y trabajan en una declaración conjunta para formalizar el entendimiento. Además, señaló que el documento conjunto avanzará siempre que "terceras partes no obstaculicen el proceso".

Cabe destacar que el escenario de hoy muestra un estrecho de Ormuz bloqueado por Teherán, como respuesta al recrudecimiento del conflicto con EEUU y de los bombardeos comandados por Washington.

Irán, Omán y el mapa de poder regional

Las negociaciones forman parte de un diálogo bilateral entre Teherán y Mascate sobre la administración del paso marítimo que ambos países comparten. En ese marco, Irán aseguró haber logrado un "progreso significativo" y sostuvo que tanto los buques que ingresen como los que salgan del Golfo navegarán por aguas territoriales iraníes.

Las tarifas a cobrar por Teherán: uno de los grandes puntos de tensión en las negociaciones por la reapertura del estrecho de Ormuz. Imagen creada con IA

En paralelo, Teherán endureció sus advertencias hacia Washington. El gobierno iraní mantiene su postura de atacar infraestructura energética clave de la región - sobre todo aquellas ubicadas en países aliados a EEUU - como respuesta a los ataques ordenados por Trump.

En las últimas semanas, Irán lanzó misiles y drones contra aliados de Washington en la región y atacó embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho sin autorización iraní.

Por su parte, Trump volvió a mostrarse partidario de una salida diplomática durante un acto en Las Vegas: "Prefiero llegar a un acuerdo porque no quiero matar a nadie. No quiero matar a nadie, pero en algún momento lo haremos", dijo Trump.

Según cifras oficiales iraníes, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero murieron más de 3.400 personas en Irán, mientras que Estados Unidos reportó 18 militares fallecidos.

Pese al avance de las conversaciones, las fuentes consultadas por Reuters advirtieron que todavía quedan puntos centrales por resolver y rechazaron la idea de que un acuerdo sea inminente.

Una de las cláusulas que aún resta definir cómo se ejercerá ese control. Los negociadores de los países del Golfo buscan que las inspecciones de los buques sean supervisadas por Estados de la región y que cualquier pago por el tránsito tenga carácter voluntario.

Según un alto funcionario iraní, Teherán pretende cobrar tasas de entre el 5% y el 7% del valor de las mercancías transportadas por los barcos que atraviesen el estrecho. Omán negocia un esquema cercano al 3%, mientras que Estados Unidos rechaza cualquier tipo de tarifa.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, confirmó a la agencia estatal IRNA que el entendimiento fue "diseñado de tal manera que los buques comerciales transitarán por aguas territoriales iraníes, tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta". Además, aseguró que las conversaciones con Omán "alcanzado acuerdos fundamentales" y añadió: "Este progreso está a punto de finalizar".

El funcionario también afirmó que Irán recibió mensajes de Estados Unidos manifestando su disposición a retomar los compromisos asumidos en el memorando firmado a mediados de junio, que contemplaba el cese de las operaciones militares. Según explicó, ese cumplimiento constituye una condición para avanzar con la reapertura del estrecho y aclaró que no hubo conversaciones directas recientes entre ambos países.

Trump, bajo presión para alcanzar una salida

Mientras continúan las negociaciones, Trump enfrenta una creciente presión política para poner fin al conflicto, en momentos en que se acercan las elecciones legislativas de noviembre.

Trump, acorralado por las críticas por la guerra en Medio Orienta. Crédito: The White House

Según Reuters, meses de operaciones militares estadounidenses, incluida una campaña de bombardeos de dos semanas en julio, no lograron quebrar el control iraní sobre el estrecho de Ormuz. Incluso, comandantes estadounidenses informaron al presidente que el país estaba agotando parte de sus misiles de precisión de largo alcance.

En ese contexto, el precio internacional del petróleo cayó durante los últimos dos días luego de que Trump suspendiera la reanudación de los ataques contra Irán al considerar que las negociaciones todavía podrían conducir a un acuerdo.