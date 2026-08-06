Irán anunció un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz, pero condiciona su reapertura a un acuerdo con EEUU

Ambos países avanzan en una declaración conjunta que detallará las coordenadas de la nueva ruta. Sin embargo, la navegación sigue bloqueada debido al recrudecimiento del conflicto con EEUU.

Archivo. Irán y Omán alcanzan un acuerdo aunque la reapertura de Ormuz permanecerá supedita al accionar de EEUU.

Irán anunció un acuerdo con Omán para establecer una nueva ruta de tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz , un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos. Sin embargo, desde Teherán advirtieron que la reapertura plena de la vía dependerá de las decisiones de Estados Unidos que, al día de hoy, mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.

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El anuncio fue hecho por el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, quien confirmó que ambos países consensuaron las coordenadas geográficas del nuevo corredor marítimo y trabajan en una declaración conjunta para formalizar el entendimiento. Además, señaló que el documento conjunto avanzará siempre que "terceras partes no obstaculicen el proceso".

Cabe destacar que el escenario de hoy muestra un estrecho de Ormuz bloqueado por Teherán, como respuesta al recrudecimiento del conflicto con EEUU y de los bombardeos comandados por Washington.

Aunque las negociaciones con Omán avanzan, Baqai remarcó que un eventual acuerdo no garantizará por sí solo la seguridad de la navegación .

En este sentido, el funcionario detalló que "los factores que hacen que el estrecho de Ormuz sea inseguro siguen existiendo por parte de EEUU ", en referencia al bloqueo naval impuesto por Washington como respuesta al cierre del paso marítimo y a "otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses".

Desde Washington, en los últimos días el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el estrecho volvería a abrir "muy pronto" y advirtió que, de no ocurrir, Irán enfrentaría un golpe "muy fuerte". También sostuvo que un acuerdo podría alcanzarse antes de este jueves. Sin embargo, desde Teherán negaron que existan conversaciones directas con Washington.

Al día de hoy, la ruta marítima de Ormuz se mantiene cerrado por el recrudecimiento del conflicto con EEUU. Getty Images

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció que las negociaciones atraviesan avances y retrocesos: "Va a ser complicado y tomará tiempo lograrlo", afirmó durante una entrevista con Fox News.

Según atribuyó Vance, las dificultades en las negociaciones están relacionadas con las internas del poder iraní. "En primer lugar, los iraníes son gente extremadamente difícil. En segundo lugar, su sistema está fragmentado", sostuvo, al tiempo que señaló que algunos dirigentes buscan poner fin al conflicto mientras otros "radicales locos" pretenden prolongarlo.

Persisten los incidentes en la zona

Mientras continúa la negociación diplomática, la situación en la región sigue siendo inestable.

Irán mantiene, por ahora, una única ruta de navegación cercana a sus costas y analiza cobrar tarifas por el uso del corredor, una posibilidad rechazada por Estados Unidos y otros países por considerar que contradice el derecho marítimo internacional. La implementación de una ruta omaní en junio ya había generado tensiones con Teherán y derivó en una serie de ataques contra embarcaciones.

En ese contexto de tensión, la agencia marítima británica Ukmto informó este jueves que la tripulación de un petrolero reportó haber escuchado explosiones mientras atravesaba el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron que atacaron dos buques cisterna saudíes en el mar Rojo y el golfo de Adén, en el marco del bloqueo que declararon contra la flota del reino.

Mientras tanto, la expansión del conflicto sigue. El ejército israelí informó que dos de sus soldados murieron durante combates en el sur del Líbano, donde mantiene enfrentamientos con el movimiento proiraní Hezbolá.