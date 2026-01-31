Escala el conflicto en Medio Oriente: Irán responde con fuertes amenazas a la presión militar de EEUU

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a intensificarse en Medio Oriente luego de una serie de advertencias cruzadas, despliegues militares y anuncios de maniobras con fuego real en una de las zonas más sensibles del comercio energético global. En ese contexto, el jefe del ejército iraní, Amir Hatami , aseguró que las fuerzas armadas de la República Islámica se encuentran “ plenamente preparadas” frente a cualquier agresión y advirtió que un eventual error de Washington podría poner en riesgo la seguridad regional.

Las declaraciones se produjeron tras el refuerzo de la presencia militar estadounidense en el área, una decisión que reactivó el clima de confrontación directa entre Teherán y Washington, con el estrecho de Ormuz como epicentro estratégico del conflicto.

En mensajes difundidos por la agencia IRNA , Hatami afirmó que las fuerzas iraníes alcanzaron un alto nivel de preparación tras los recientes movimientos militares de Estados Unidos en el Golfo. En ese marco, lanzó una advertencia explícita: “Si el enemigo comete un error, no tengan duda de que pondrá en riesgo su propia seguridad , la seguridad de la región y la seguridad del régimen sionista”.

El jefe militar iraní sostuvo que el país se mantiene firme en la defensa de su soberanía y reiteró que la capacidad defensiva nacional no será negociada bajo ningún escenario.

Sus palabras se dieron en paralelo a un contexto interno marcado por tensiones sociales y a un escenario externo atravesado por enfrentamientos previos con Israel y ataques selectivos contra objetivos vinculados al programa nuclear iraní.

Maniobras navales y alerta del CENTCOM

La escalada se profundizó luego de que Irán anunciara ejercicios militares navales con fuego real en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas del Golfo Pérsico. Frente a ese anuncio, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) emitió una advertencia directa a la Guardia Revolucionaria iraní.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, CENTCOM señaló: “No toleraremos acciones inseguras por parte de la Guardia Revolucionaria”, y remarcó que cualquier conducta “insegura o poco profesional” cerca de fuerzas estadounidenses, aliados regionales o buques comerciales incrementa el riesgo de colisiones, escaladas e inestabilidad.

El comando militar reconoció el derecho de Irán a operar en aguas y espacio aéreo internacionales, pero exigió que lo haga “de forma segura y profesional”, recordando que el estrecho de Ormuz constituye “un corredor comercial vital para la prosperidad económica de la región”.

Entre las acciones consideradas riesgosas, Estados Unidos enumeró sobrevuelos de aeronaves iraníes sobre buques militares estadounidenses, aproximaciones peligrosas de lanchas rápidas en trayectorias de colisión, maniobras armadas a baja altitud y el apuntar con armamento a fuerzas extranjeras.

El despliegue militar de EEUU

En paralelo a las advertencias diplomáticas y militares, Estados Unidos reforzó su presencia en la región con el despliegue de una flota naval encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln. Según informó The New York Times, el grupo de combate ingresó al área bajo control del CENTCOM tras cruzar el océano Índico occidental y posicionarse en el mar Arábigo.

La flota incluyó tres buques de guerra equipados con misiles Tomahawk, además de cazas F-35 y aviones de ataque F/A-18, lo que otorgó a Washington una capacidad ofensiva significativa para alcanzar objetivos en territorio iraní en caso de recibir una orden presidencial. Reportes de seguimiento aéreo confirmaron la operatividad del grupo, luego de que aviones logísticos realizaran vuelos entre el mar Arábigo y Omán.

Desde el CENTCOM remarcaron que la misión del despliegue consistió en garantizar la seguridad del personal estadounidense y del tránsito marítimo en uno de los corredores comerciales más importantes del mundo.

Qué dijo Donald Trump

El presidente Donald Trump se refirió públicamente a la situación y aseguró que Irán busca alcanzar un acuerdo para evitar una intervención militar. Sin embargo, confirmó que impuso un plazo, conocido únicamente por las autoridades iraníes, para que Teherán responda a la oferta de diálogo.

Conferencia Trump Donald Trump eleva la presión en Medio Oriente. CNN

“Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo”, afirmó el mandatario, al tiempo que dejó en claro que no descarta el uso de la fuerza si fracasa la vía diplomática. La presencia militar en la región, subrayó, cumple un rol central como elemento de presión estratégica.

La postura iraní sobre el acuerdo nuclear

Desde Teherán, el ministro de Exteriores Abás Araqchi reiteró que Irán se mantiene dispuesto a negociar sobre su programa nuclear, pero solo bajo condiciones de igualdad y sin amenazas. En declaraciones citadas por IRNA, sostuvo que su país “nunca buscó armas nucleares” y que aceptaría un acuerdo “justo y equitativo” que contemple el levantamiento de las sanciones.

“Irán nunca ha buscado armas nucleares y está dispuesto a aceptar un acuerdo nuclear justo y equitativo que satisfaga los intereses legítimos de nuestro pueblo; esto incluye asegurar el ‘no a las armas nucleares’ y garantizar el levantamiento de las sanciones”, aseguró Araqchi tras reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el canciller Hakan Fidan.

No obstante, el funcionario aclaró que Irán no negociará su programa de misiles balísticos ni sus capacidades defensivas, y precisó que actualmente no existen conversaciones en curso con Washington.

Ciencia nuclear y mensaje final de Irán

En medio de las amenazas y sanciones, Amir Hatami reafirmó la determinación del régimen iraní de proteger y desarrollar su ciencia y tecnología nuclear. “La ciencia y tecnología nucleares de la República Islámica de Irán no se pueden eliminar, aunque los científicos y los hijos de esta nación mueran como mártires”, sostuvo.

Mientras Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita impulsaron gestiones diplomáticas para evitar una guerra abierta, la combinación de advertencias militares, ejercicios con fuego real y despliegues navales mantuvo a la región en un estado de máxima tensión, con el estrecho de Ormuz nuevamente en el centro del tablero geopolítico.