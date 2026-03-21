Irán denunció un ataque a una planta nuclear e Israel avisó que crecerá la intensidad de su ofensiva

Se trata de Natanz, el principal sitio de enriquecimiento de Irán y medios regionales informaron que no se registraron fugas de radiación. Se espera que las ofensivas en la zona aumenten "significativamente".

Natanz es el principal sitio de enriquecimiento de uranio de Irán, a más de 200 km de Teherán.

La planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán , fue alcanzada en un ataque aéreo este sábado. Además, mientras la guerra en Medio Oriente entra en su cuarta semana, Israel advirtió que aumentará “la intensidad” de su ofensiva.

La ofensiva en Irán fue informada por la agencia oficial de noticias iraní Mizan , desde donde indicaron que no hubo fuga de radiación. Natanz, el principal sitio de enriquecimiento de Irán, fue alcanzado en la primera semana de la guerra y varios de sus edificios parecían dañados, según imágenes satelitales.

La agencia de control nuclear de Naciones Unidas había dicho que no se esperaba “ninguna consecuencia radiológica” del primer incidente.

La planta, ubicada a casi 220 kilómetros al sureste de Teherán , también había sido blanco de ataques aéreos israelíes en la guerra de 12 días de junio pasado. En tanto, de acuerdo con el medio israelí The Jerusalem Post, el Ejército “no estaba al tanto” de un ataque de Israel contra esa instalación .

Dada la poca información que sale de Irán, no está claro cuánto daño sufrieron sus centros armamentísticos, nucleares o energéticos por los ataques de EEUU e Israel desde el 28 de febrero. La instalación de Natanz es el principal sitio de enriquecimiento de uranio de Irán.

central-nuclear-natanz Por la poca información que sale de Irán, no está claro cuánto daño sufrieron sus centros armamentísticos, nucleares o energéticos desde que comenzaron los ataques de EEUU e Israel.

El incidente se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que estaba considerando “reducir” las operaciones militares en Medio Oriente, aunque Washington está enviando tres buques de asalto anfibio más y unos 2500 marines adicionales a la región.

Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que EEUU e Israel aumentarán sus ofensivas durante la semana que comienza el domingo, según el medio Aljazeera: “Esta semana, la intensidad de los ataques que llevarán a cabo las FDI [ejército israelí] y el ejército estadounidense contra el régimen terrorista iraní y la infraestructura de la que depende aumentará significativamente”, sostuvo en un comunicado el sábado.

Irán amenazó con atacar "destinos turísticos" de todo aquel que sea enemigo del Régimen Islámico

El principal vocero de Irán el general Abolfazl Shekarchi, advirtió este viernes que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” de todas partes del mundo, no serán seguros para "los enemigos del Régimen Islámico". La advertencia sin dudas puede incluir a la Argentina, que para Irán "cruzó una línea roja imperdonable" al alinearse con EEUU e Israel.

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró el vocero del Régimen, citado por la televisión estatal. Por otro lado, Irán también amenazó con perseguir a funcionarios y militares importantes de EEUU e Israel, incluso si se encuentran fuera de su país o en algún destino turístico.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, sentenció Shekarchi.