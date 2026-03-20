Irán amenazó con atacar "destinos turísticos" de todo aquel que sea enemigo del Régimen Islámico

El vocero del régimen advirtió que “ningún lugar será seguro” para sus enemigos. El líder supremo Mojtaba Jameneí dijo que "el enemigo ha sido derrotado", durante las celebraciones del año nuevo persa.

Teherán endurece su discurso tras los ataques y lanzó advertencias para cualquiera al que considere su enemigo.

El principal vocero de Irán el general Abolfazl Shekarchi, advirtió este viernes que “ parques, áreas recreativas y destinos turísticos ” de todas partes del mundo, no serán seguros para "los enemigos del Régimen Islámico". La advertencia s in dudas puede incluir a la Argentina, que para Irán "cruzó una línea roja imperdonable" al alinearse con EEUU e Israel.

“ Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados ”, declaró el vocero del Régimen, citado por la televisión estatal.

Por otro lado, Irán también amenazó con perseguir a funcionarios y militares importantes de EEUU e Israel, incluso si se encuentran fuera de su país o en algún destino turístico.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes ”, sentenció Shekarchi.

La medida probablemente nace a raíz de los múltiples asesinatos contra las cabecillas del Régimen Islámico, incluyendo el asesinato de Ali Jameneí, que hasta su muerte el 28 de febrero, era Líder Supremo de Irán. También se asesinó a gran parte de su familia, incluyendo a nietos del Ayatolá.

Mojtaba Jameneí: "El enemigo ha sido derrotado"

donald trump y mojtaba jameneí

En paralelo, el actual Líder Supremo Mojtaba Jameneí -que asumió su cargo tras el asesinato de su padre Alí Jameneí- reapareció en redes sociales desde el miércoles. La incertidumbre de su estado de salud es tal, que hasta el presidente de EEUU y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llegaron a reconocer que no sabían si se encontraba con vida.

Sorprendentemente, Mojtaba escribió vía X que “el enemigo” de la república islámica “ha sido derrotado”. El llamativo pronunciamiento, se da en el contexto del Año Nuevo persa, por lo que se trata de una victoria discursiva.

“En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, escribió con tono de orgullo Jameneí, en un comunicado leído, grabado (no se sabe cuando) y trasmitido, por cadena nacional.

Jameneí destacó que el pueblo iraní no se revolucionó contra el Régimen, a pesar de ser la táctica que buscan implementar tanto Israel como EEUU. Habló de “construir un frente defensivo nacional” y “asestar un golpe tan desconcertante que el enemigo cayó en contradicciones y declaraciones irracionales”.

Netanyahu, había publicado el miércoles un video oficial, en el que volvía a llamar a una revuelta dentro de la nación persa. “Tomen las riendas de su propio destino” y den forma a “un nuevo Medio Oriente”, había dicho el primer ministro israelí.

“Un nuevo Medio Oriente” podría costar miles de vidas

El planteo de Netanyahu no es para nada sencillo como el mismo explica, y tampoco muy probable, al menos en este escenario. Solo hace falta retroceder unos meses atrás, cuando en las últimas protestas contra la dirigencia Islámica, el Régimen reprimió brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de al menos 3.000 muertos. La cifra aún continúa en discusión, y podría ser mayor: hasta 12.000 o incluso 36.000 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán, (HRANA), con sede estadounidense.

Por su parte, EEUU e Israel ya han matado a más de 3.000 iraníes desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.