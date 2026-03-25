Irán endurece los controles en el estrecho de Ormuz y pone condiciones al tránsito marítimo: qué pide + Seguir en









Teherán endureció su postura en una vía clave para el comercio mundial y elevó la tensión en medio de la escalada regional.

Irán endureció los controles en Ormuz en medio de la escalada regional.

Irán reforzó los controles sobre el estrecho de Ormuz y ratificó que la navegación continuará habilitada bajo supervisión, en un contexto de máxima tensión tras los recientes ataques vinculados al conflicto con Estados Unidos e Israel y con impacto directo en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

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La posición oficial fue transmitida por el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional, Seyed Ali Mousavi, y replicada por la misión iraní ante Naciones Unidas en Nueva York. Según ese mensaje, el tránsito por la vía marítima sigue permitido, aunque con restricciones para determinadas embarcaciones.

De acuerdo con lo difundido, los buques pertenecientes a países no considerados hostiles podrán desplazarse con normalidad, siempre bajo coordinación con las autoridades iraníes y cumpliendo los protocolos establecidos. En ese marco, se insistió en garantizar una navegación “segura” para quienes no formen parte de acciones contrarias a la República Islámica.

Estrecho-de-Ormuz-1024x597 (1) Teherán refuerza su supervisión sobre una ruta clave del petróleo mundial. En ese sentido, la misión iraní ante la ONU precisó que "los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o vinculados a ellos, podrán (siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas) beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes".

Las condiciones que impone Irán para cruzar La diplomacia iraní dejó en claro que el acceso a esta ruta estratégica no será irrestricto y que estará sujeto a una serie de requisitos vinculados a la seguridad nacional:

No participar en acciones consideradas agresivas contra Irán.

No brindar apoyo, directo o indirecto , a operaciones hostiles.

, a operaciones hostiles. Cumplir estrictamente con las normas de seguridad establecidas por las autoridades iraníes.

Coordinar el tránsito con los organismos competentes del país. Estas condiciones, según Europa Press, amplían criterios ya comunicados previamente ante la Organización Marítima Internacional y refuerzan una política de control selectivo en medio del conflicto. estrecho de ormuz Irán busca consolidar su control sobre una vía estratégica del comercio energético. Un punto clave para la economía global El endurecimiento de la postura iraní se produce en un escenario marcado por recientes incidentes en la zona, donde Teherán respondió contra embarcaciones identificadas como hostiles tras la ofensiva encabezada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El estrecho de Ormuz concentra cerca del 25% del comercio mundial de petróleo transportado por vía marítima, lo que convierte cualquier alteración en un factor de alto impacto global. En este contexto, gobiernos y empresas del sector siguen de cerca la evolución de la situación ante el riesgo de interrupciones en el flujo de hidrocarburos.