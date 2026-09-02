Irán lanzó una lluvia de drones y misiles contra bases de EEUU tras la nueva ofensiva de Donald Trump

Teherán respondió a los ataques estadounidenses con una ofensiva sobre posiciones militares en Jordania, Irak, Bahréin y Kuwait.

La escalada entre Estados Unidos e Irán volvió a poner al golfo Pérsico en el centro del conflicto en Medio Oriente.

Irán lanzó una nueva ofensiva con drones y misiles contra posiciones militares estadounidenses en distintos países del golfo Pérsico, luego de que Estados Unidos retomara los ataques contra territorio iraní. La escalada, que rompió varias semanas de cese del fuego, sumó nuevos focos de tensión en Medio Oriente.

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que las fuerzas norteamericanas habían llevado adelante una operación contra Irán y calificó el resultado como un “nuevo avance exitoso” . Según el organismo, la ofensiva comenzó a las 12 del mediodía de Washington, las 16 GMT, y respondió a recientes acciones atribuidas a la Guardia Revolucionaria.

La represalia iraní llegó poco después. La Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado con misiles una base militar estadounidense en Jordania y depósitos de equipamiento militar norteamericano en Irak. Entre los blancos mencionados estuvieron un “centro de mantenimiento” y un “aerostato de vigilancia”, según informó The New York Times.

La ofensiva se extendió además a otros puntos del Golfo. Bahréin aseguró haber interceptado drones lanzados por la Guardia Revolucionaria, mientras que Kuwait informó que sus sistemas defensivos también lograron derribar aeronaves no tripuladas. De esta manera, la respuesta de Teherán involucró a Jordania, Irak, Bahréin y Kuwait.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó públicamente la nueva ofensiva a través de su cuenta en Truth Social. El mandatario aseguró que las fuerzas de su país estaban atacando “objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz” y calificó el operativo como una acción “grande y poderosa”.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra posiciones militares estadounidenses en distintos países de la región. X: @AlTopeyPunto891

Trump sostuvo que los bombardeos constituían una represalia frente al intento iraní de colocar minas en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte internacional de petróleo y una zona central de la disputa entre Washington y Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra posiciones militares estadounidenses en distintos países de la región. X: @AlTopeyPunto891

La nueva jornada de ataques también dejó víctimas civiles en territorio iraní. Funcionarios de Irán informaron cuatro muertos y más de 50 heridos, entre ellos un niño, como consecuencia de los bombardeos estadounidenses, de acuerdo con reportes citados por medios internacionales.

Uno de los ataques alcanzó una celebración de una boda en la localidad de Kuhestak, en el sur de Irán. Según un relevamiento de la Media Luna Roja iraní citado por The Times of Israel, entre las personas fallecidas había un menor de edad.

El episodio representa una escalada mayor respecto de las últimas semanas, durante las cuales distintos enfrentamientos habían amenazado con romper el cese del fuego. Los nuevos ataques fueron descritos como más amplios e intensos, en un contexto de creciente tensión alrededor del estrecho de Ormuz.

Irán llamó “Satán” a EEUU tras un ataque contra una boda que dejó cuatro muertos

El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó a Estados Unidos de “Satán” después de un ataque contra una boda en el sur de Irán que dejó cuatro muertos, entre ellos un niño, y unos 50 heridos, según informó la Media Luna Roja iraní.

Qalibaf condenó los ataques estadounidenses y acusó a Washington de actuar como “Satán”.

“Escuela de Minab: niños masacrados. Polideportivo de Lamerd: niños asesinados. Boda de Kuhestak: niños asesinados junto a sus familias. Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán”, afirmó Qalibaf en una publicación en X.

Según la Media Luna Roja iraní, el ataque ocurrió el martes en la ciudad de Kuhestak, en el distrito de Sirik, cuando fragmentos de un misil estadounidense impactaron contra una vivienda donde se celebraba la boda. La nueva ofensiva de Washington se produjo poco después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidiera retomar la vía diplomática, actualmente estancada.

“Escuela de Minab: niños masacrados. Polideportivo de Lamerd: niños asesinados. Boda de Kuhestak: niños asesinados junto a sus familias. Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán”, afirmó Qalibaf en una publicación en X.

Según la Media Luna Roja iraní, el ataque ocurrió el martes en la ciudad de Kuhestak, en el distrito de Sirik, cuando fragmentos de un misil estadounidense impactaron contra una vivienda donde se celebraba la boda. La nueva ofensiva de Washington se produjo poco después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidiera retomar la vía diplomática, actualmente estancada.