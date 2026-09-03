Irán redobla la ofensiva cibernética contra EEUU y apunta a su energía y telecomunicaciones

Los intentos de intrusión se concentraron en sistemas automatizados vinculados a sectores considerados estratégicos para Estados Unidos.

Irán intentó vulnerar sistemas vinculados a la energía y las telecomunicaciones de Estados Unidos durante las últimas semanas, en una nueva dimensión de la escalada entre Washington y Teherán. Los ataques estuvieron dirigidos contra sistemas automatizados conectados a Internet y, hasta el momento, no lograron avanzar.

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Los episodios se producen en medio de una creciente confrontación militar y tecnológica entre ambos países. La ofensiva digital se suma a los ataques contra objetivos en Medio Oriente y a las represalias iraníes contra instalaciones estadounidenses en distintos países del Golfo.

Según un informe de NBC citado por EFE , cuatro personas con conocimiento directo del asunto señalaron que los intentos de intrusión fueron atribuidos a operadores iraníes y estuvieron dirigidos contra infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones. Hasta ahora, las acciones no tuvieron éxito.

Las fuentes explicaron que los operadores buscaron ingresar a sistemas automatizados conectados a Internet , un mecanismo que ya fue utilizado en otras campañas ofensivas. El FBI también investiga incidentes registrados en redes de agua durante julio en al menos siete estados para determinar si existe una conexión entre esos episodios.

En paralelo, un grupo identificado como APT Iran publicó en Telegram que “pronto” lanzaría “eventos inesperados” contra sectores de energía, agua y telecomunicaciones de Estados Unidos. La organización afirmó que Washington había ignorado advertencias anteriores para detener los ataques contra objetivos iraníes y justificó sus acciones como una represalia.

El FBI investiga otros ataques registrados contra redes de agua en distintos estados para determinar si existe una conexión.

Aunque las intrusiones detectadas no prosperaron, especialistas y fuentes consultadas consideran que muestran la intención de Teherán de ampliar sus represalias más allá de Medio Oriente. El presidente Donald Trump había minimizado anteriormente la participación iraní en otros incidentes y aseguró que Irán tiene “problemas más graves” en relación con las acusaciones contra su país.

Los ataques de EEUU contra Irán

La ofensiva digital ocurre mientras Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos iraníes en dos ocasiones durante 48 horas, en respuesta a lo que Washington describió como intentos de agresión contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y contra fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

Tras esas operaciones, Irán respondió contra instalaciones estadounidenses ubicadas en distintos países del Golfo, profundizando una escalada que ahora también incorpora operaciones en el ciberespacio.

La investigación del FBI busca determinar si los ataques contra las infraestructuras de agua registrados en julio están directamente relacionados con las operaciones atribuidas a Irán o si fueron ejecutados por grupos independientes.

Expertos en ciberseguridad advierten que una intrusión contra sistemas automatizados puede representar una amenaza para el suministro eléctrico y otros servicios esenciales. Por eso, recomiendan reforzar la coordinación entre organismos públicos y empresas privadas para mejorar la protección de las infraestructuras críticas.

La posibilidad de nuevas acciones digitales agrega así una nueva dimensión al conflicto entre Washington y Teherán, mientras las autoridades estadounidenses mantienen bajo vigilancia sus redes estratégicas ante el riesgo de nuevos ataques cibernéticos.