Israel anunció el rescate de cuatro rehenes en Gaza: las emotivas imágenes

Con el rescate de los cuatro rehenes, quedan todavía 116 de los 251 secuestrados hace ocho meses, donde, según Israel hay 40 de ellos muertos, mientras que desde Hamás, más de 70.

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel, afirmaron en un comunicado que ''Las fuerzas de seguridad seguirán haciendo todo lo posible para traer a los rehenes a casa''.

Quiénes son los cuatro rehenes rescatados por Israel

Noa Argamani

La joven de 25 años fue capturada mientras escapaba del festival de música Supernova junto a su novio, Avinatan Or. Ella aparece en uno de los primeros videos que salieron a la luz, sentada en la parte trasera de una motocicleta detrás de su captor gritando: ''¡No me maten!''.

La pareja había asistido al evento musical al aire libre el viernes por la noche, pero no mencionó su destino a los padres de Argamani, dijo su padre, Yaakov Argamani, en un vídeo realizado por Bring Them Home Now, la organización que maneja la prensa y los medios del gobierno israelí y familias.

israel noa.jpeg Noa se reencontró con su padre en un emotivo momento Reuters

Además, horas después de ser rescatada de ocho meses de cautiverio en Gaza, Argamani llegó a un hospital en Tel Aviv para ver a su madre que se encuentra internada allí debido a una enfermedad terminal.

En octubre, poco después de que su hija fuera secuestrada en un festival de música convertido en campo de exterminio en el sur de Israel, a Liora, sentada en una silla de ruedas, le preguntaron en una entrevista con una estación de televisión local cómo imaginaba su reencuentro.

"Al menos para poder abrazarla", había respondido Liora.

Almog Meir Jan

El joven de 21 años fue identificado a través de un video días después de la masacre, tanto por el Éjercito israelí, como por su familia. El día del ataque, Almog había intentado escapar subiendo al auto de un amigo. Sin embargo, tras recibir disparos, no lograron huir. La familia se enteró de estos detalles a través de una llamada del amigo de Almog a sus propios padres.

Su madre, Orit Meir, había descrito a su hijo como un ''niño con mucho amor por la vida'', en una entrevista en enero con The Jerusalem Post, llamándolo un ''hijo, hermano, tío y nieto cariñoso'' con un amor ''contagioso''. de musica. Almog había sido liberado de su servicio militar tres meses antes de su captura y tenía previstos planes para comenzar a trabajar en Ness Israel el 8 de octubre.

israel .jpeg La familia de Almog celebró la noticia del rescate Reuters

Andrey Kozlov

El migrante ruso-israelí de 27 años se encontraba trabajando como seguridad en el Festival, el trágico día. Kozlov se había mudado desde San Petersburgo hace un año y medio.

Durante el ataque terrorista, el joven le había enviado un mensaje de texto a su padre, comentándole ''Escuché disparos a mi alrededor''. Además, le envió mensajes a través de WhatsApp a sus amigos, explicando que no tenía lugar alguno donde esconderse durante la masacre.

israel andrey.avif Luego del ataque, recién a las tres semanas se notificó a su familia y amigos que el joven estaba considerado como rehén en Gaza. Reuters

Shlomi Ziv

El hombre de 41 años también estaba trabajando en la seguridad el evento. Concurrió al festival junto con Aviv Eliyahu, director de seguridad del evento y pariente de su esposa, y Jake Marlowe, amigo de la familia, quienes fueron asesinados durante el ataque.

Adi Kikozashvili, una de sus hermanas, narró que habló con él por última vez a las 7:30 de la mañana; aunque había sirenas de cohetes entrantes y disparos, él y su equipo estaban intentando regresar a casa.

Ziv se encontraba sin municiones, y pretendía escapar del área donde se realizaba el festival en medio de un embotellamiento de autos. Lamentablemente, fue capturado luego de su última comunicación con su otra hermana: ''Te llamaré''.

israel ziv.jpeg Shlomi Ziv se reunió con su familia Reuters

"Las noches eran sin dormir, sin comer. Una noche me senté a esperarlo afuera, donde a él le gustaba sentarse, hasta la mañana. Incluso lo imaginé entrando a la casa", dijo su esposa Meran.