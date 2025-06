Israel atacó la sede de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán

nuclear iran (1).jpg La sede de la Guardia Revolucionaria de Irán. AMBITO.

Fuentes militares citadas por The Times of Israel revelaron que se estima un alto número de bajas entre las filas de la Guardia Revolucionaria como consecuencia de los bombardeos. Esta información, aunque no ha sido confirmada por autoridades iraníes, apunta a una operación con fuerte impacto tanto humano como simbólico.