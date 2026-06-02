La AIE advierte que las reservas mundiales de petróleo podrían caer a niveles críticos en los próximos días

El organismo alertó que la continua reducción de inventarios globales coincide con una demanda en ascenso y con la persistente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente. El escenario podría mantener la presión sobre los precios internacionales del crudo.

La Agencia Internacional de la Energía alertó que las reservas mundiales de petróleo podrían caer a niveles críticos antes del pico de demanda del verano boreal, en medio de la guerra en Medio Oriente.

Las reservas mundiales de petróleo podrían alcanzar niveles críticamente bajos o incluso mínimos históricos en las próximas semanas si continúa el actual ritmo de reducción de inventarios, según advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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La advertencia fue realizada por Toril Bosoni, responsable de la división de industria y mercados petroleros del organismo, quien señaló que la caída de las existencias coincide con la proximidad del período de mayor consumo de combustibles en el hemisferio norte.

"Estamos viendo que la reducción de las reservas continúa durante el verano, y existe la posibilidad o la probabilidad de que alcancemos niveles críticos o mínimos históricos justo antes del pico de demanda del verano", afirmó Bosoni durante una presentación realizada este martes.

La preocupación surge en un contexto de elevada volatilidad en los mercados energéticos internacionales, atravesados por las consecuencias de la guerra en Medio Oriente y las tensiones sobre las principales rutas de abastecimiento global.

La demanda estacional vuelve a poner presión sobre el mercado

Cada año, durante el verano boreal, el consumo de combustibles registra uno de sus puntos más altos debido al incremento de los viajes, la actividad económica y la mayor utilización de transporte terrestre y aéreo.

Ese fenómeno suele traducirse en un aumento de la demanda de petróleo y derivados, especialmente en Estados Unidos, Europa y parte de Asia.

Sin embargo, la situación actual presenta un factor adicional: los inventarios globales vienen mostrando una tendencia descendente mientras persisten las dudas sobre la estabilidad del suministro internacional.

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Para la AIE, la combinación de menores reservas y una demanda estacional creciente podría generar nuevas tensiones en el mercado durante los próximos meses.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

La advertencia del organismo se produce en medio de un escenario geopolítico complejo. La guerra que involucra a Irán continúa afectando las perspectivas energéticas globales y elevando la atención de gobiernos, empresas y operadores financieros sobre la evolución de los flujos internacionales de petróleo.

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas que se comercializa en el mundo, se mantienen como uno de los principales factores de riesgo para el abastecimiento energético.

Durante las últimas semanas, diversos organismos internacionales y bancos de inversión señalaron que, incluso si el conflicto se estabiliza, los efectos sobre los precios podrían extenderse durante varios años debido a las alteraciones en los flujos comerciales y a los mayores costos logísticos.

Qué puede pasar con los precios del petróleo

La reducción de inventarios suele ser uno de los indicadores más observados por los mercados energéticos porque funciona como una referencia sobre el equilibrio entre oferta y demanda.

Cuando las reservas disminuyen de manera sostenida, el mercado interpreta que existe una menor capacidad de respuesta frente a interrupciones inesperadas del suministro, lo que generalmente contribuye a sostener precios más elevados.

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En este contexto, la advertencia de la AIE refuerza las expectativas de que el petróleo continúe operando en niveles relativamente altos durante los próximos meses.

Los analistas seguirán de cerca la evolución de las existencias comerciales en Estados Unidos, Europa y Asia, así como las decisiones de producción de los principales países exportadores.

Una señal de alerta para los países importadores

La situación también representa un desafío para las economías dependientes de las importaciones energéticas.

Un escenario de inventarios ajustados y precios elevados suele traducirse en mayores costos para la generación eléctrica, la industria y el transporte, además de ejercer presión sobre la inflación.

Por ese motivo, varios países ya comenzaron a revisar sus estrategias de abastecimiento energético y sus políticas de almacenamiento estratégico.

La advertencia de la Agencia Internacional de la Energía se suma así a una serie de señales que muestran un mercado petrolero cada vez más condicionado por factores geopolíticos y por una demanda que continúa creciendo pese a la expansión de las energías renovables.