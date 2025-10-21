Israel confirmó la recuperación del cuerpo de otro rehén retenido en Gaza

La entrega tuvo lugar en medio de las gestiones humanitarias. El cuerpo será examinado en el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv.

El gobierno de Israel informó este lunes que recibió, a través de la Cruz Roja Internacional , el cuerpo de un rehén israelí no identificado que permanecía en poder de Hamas dentro de la Franja de Gaza . La entrega se realizó en el marco de las gestiones humanitarias coordinadas entre las fuerzas israelíes y el organismo internacional.

Según el comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro , el ataúd fue recibido por el Ejército israelí y el servicio de seguridad nacional Shin Bet dentro del territorio gazatí, antes de ser trasladado hacia Israel.

Las autoridades indicaron que el cuerpo será examinado en el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv para confirmar su identidad. Una vez completado el proceso, la familia del fallecido será notificada oficialmente por las autoridades competentes .

De acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno israelí, 28 rehenes murieron durante el cautiverio en Gaza , mientras que Hamas entregó hasta el momento 12 cuerpos a través de intermediaciones humanitarias. Si se confirma la identidad del cuerpo recibido este lunes, aún restarían 15 personas por recuperar .

El hallazgo se suma a los esfuerzos diplomáticos y militares en curso para aclarar la situación de los rehenes desaparecidos desde el inicio del conflicto.

El contexto de las negociaciones humanitarias

La entrega del cuerpo se produjo en un momento de alta tensión entre Israel y Hamas, en el que las conversaciones internacionales sobre un posible intercambio de prisioneros y un alto al fuego permanecen estancadas.

La Cruz Roja reiteró su compromiso de asistir en la recuperación y repatriación de las víctimas, pero recordó que su participación se limita a tareas de carácter estrictamente humanitario, sin intervenir en las decisiones políticas ni militares de las partes involucradas.

Mientras tanto, el Ejército israelí continúa con operaciones en distintos puntos de la Franja en busca de información sobre el paradero de los restantes rehenes, en un contexto marcado por la escalada del conflicto y la crisis humanitaria en Gaza.