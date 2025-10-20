Detuvieron a una mujer en Israel tras ocultar el cadáver de su madre para seguir cobrando beneficios del Holocausto







La Policía israelí arrestó a una mujer que escondió el cuerpo de su madre, de 93 años y superviviente del Holocausto, para continuar recibiendo pagos sociales.

La mujer ocultó a su madre durante más de un año; su pareja, cómplice, se suicidó.

Una mujer fue detenida en el norte de Israel tras ocultar el cadáver de su madre, de 93 años y superviviente del Holocausto, con el objetivo de seguir recibiendo beneficios económicos que le correspondían por haber escapado de los crímenes de la Alemania nazi. El hallazgo del cuerpo en un pozo del patio familiar desató la investigación policial y conmocionó al país.

"Una pareja de Karmiel ocultó el cuerpo de la madre de la mujer, de 93 años, para seguir recibiendo dinero de varias organizaciones debido a que era una superviviente del Holocausto", informó la Policía israelí a través de su cuenta en X, confirmando que los agentes localizaron el cadáver en el patio de la vivienda.

israel-kPYC--1200x630@diario_abc Estuvo enterrada en el patio de su casa durante más de un año. La investigación comenzó luego de que varios familiares expresaran su preocupación ante declaraciones contradictorias de la hija sobre la situación de su madre. La mujer aseguró a la Policía que su madre había fallecido en abril de 2024 y que había sido enterrada en otra ciudad, alegando que el conflicto en Oriente Próximo dificultaba la localización del cuerpo.

Un suicidio en medio del caso Según informaciones del diario The Times of Israel, la pareja sentimental de la acusada se suicidó bajo custodia tras descubrirse que él había participado en ocultar el cadáver.

La mujer ahora enfrenta cargos por fraude, interferencia en la investigación y por no informar a las autoridades sobre la muerte de su madre. La Policía continúa investigando los detalles de cómo se gestionaban los pagos y si existieron más personas implicadas en el fraude, mientras la sociedad israelí sigue conmocionada por el episodio.

