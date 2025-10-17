La Cruz Roja confirmó que Hamas entregó los restos de otro rehén israelí







La milicia palestina informó que la recuperación de los restantes cuerpos requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros.

Israel confirmó que la Cruz Roja ha recibido los restos de otro rehén entregado por Hamas.

Las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás, informaron que este viernes que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado en Gaza". El Ejército de Israel confirmó que la Cruz Roja ye recibió "el ataúd de un rehén en un punto del sur de la Franja".

Fuera del periodo establecido en el acuerdo firmado por Israel , Hamás ya ha liberado a 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de diez de los 28 fallecidos.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, aseguró que al entregar el cuerpo de otro rehén el grupo demuestra que "mantiene su compromiso de implementar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza" y que seguirá trabajando para completar todo el proceso de intercambio de prisioneros.

Hamás entregó los restos de otro rehén a la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía.

No obstante, la milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que tenía acceso y avisó que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros.

De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos. El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos. Se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en zonas que permenecían ocupadas por tropas israelíes hasta hace algunos días.