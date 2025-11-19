Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Hezbollah en el Líbano + Seguir en









Las FDI explicaron que fue para "contrarrestar" actividades del grupo en la región. La acción se llevó a cabo a pesar del alto el fuego alcanzado en 2024.

La actividad fue para "contrarrestar" nuevo intentos del grupo en la región. Gentileza: Haaretz

El Ejército de Israel lanzó este miércoles una nueva oleada de bombardeos contra "múltiples infraestructuras" de la agrupación Hezbollah en el sur de Líbano. Fue poco después de ordenar una evacuación en dos localidades, a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando múltiples infraestructuras de Hezbollah en el sur de Líbano", informó esta mañana el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en su cuenta de X (ex Twitter).

Israel lanzó nuevos bombardeos contra Hezbollah en Líbano Fue luego de emitir "advertencias urgentes" para las localidades de Shahour y Deir Kifa; en su perfil subrayó que los ataques serían contra "infraestructura militar de la organización terrorista Hezbollah" para "contrarrestar los intentos" del grupo de "reconstruir sus actividades en la región".

… pic.twitter.com/UQFNvSvn1d — (@AvichayAdraee) November 19, 2025 Así, instó a los residentes de una serie de edificios marcados en rojo a abandonar la zona: "Ustedes se encuentran cerca de edificios utilizados por Hezbollah. Por su seguridad, debe evacuarlos inmediatamente y alejarse de ellos al menos 300 metros. Permanecer en la zona designada del edificio le pone en riesgo".

Israel anunció la "eliminación" de nuevos "terroristas" de Hezbollah Por otra parte, las FDI confirmaron la eliminación de unos tres presuntos "terroristas" de la agrupación en las últimas horas. Uno en el área de At Tiri, sobre describieron que "sus acciones constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano".





Los otros dos fueron eliminados en las áreas de Bint Jbeil y Blida. Describieron que uno estaba "involucrado en actividades de reestructuración para la organización" mientras que el restante fue "observado recolectando información sobre las tropas de las FDI". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/1991133667847016592&partner=&hide_thread=false ELIMINADO: Un terrorista de Hezbolá en la zona de At Tiri, en el sur del Líbano.



El terrorista estaba involucrado en esfuerzos para restablecer la preparación de Hezbolá en la zona. Sus acciones constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano. — FDI (@FDIonline) November 19, 2025 El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbollah debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí mantuvo cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

