Israel: confirmaron que uno de los cuerpos entregados por Hamas pertenece a un rehén argentino

La información fue confirmada por las fuerzas israelíes. Se trata de un sargento mayor que habría fallecido en 2024.

El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó que el cadáver entregado por los grupos Hamas y Yihad Islámica corresponde al sargento mayor Lior Rodaif , ciudadano israelí de origen argentino . La información fue difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tras finalizar el proceso de identificación.

El teniente coronel retirado Rodaif , quien integró el escuadrón de preparación de Nir Yitzhak , murió el 7 de octubre de 2023 mientras defendía el kibutz durante el ataque de Hamas. Su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista y declarado muerto el 7 de mayo de 2024 .

Las FDI expresaron su acompañamiento a la familia del militar, conformada por su esposa, cuatro hijos, tres nietos, su padre y dos hermanos. En un comunicado señalaron: “ Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo ”.

El texto agregó: “ Hamas está obligado a cumplir su parte del acuerdo y a realizar todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro digno”.

La entrega de los restos de Rodaif por parte de la Yihad Islámica Palestina (YIP) representó un nuevo paso dentro del acuerdo respaldado por Estados Unidos que busca avanzar en la primera fase del proceso de pacificación en Gaza .

El grupo entregó el cuerpo del rehén el viernes, luego de que sus restos fueran localizados en el enclave costero, según detalló el Ejército israelí. En un comunicado previo a la confirmación de la identidad, las FDI habían señalado: “Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con los restos de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra en camino hacia las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza”.

Por su parte, el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, declaró que continúan los esfuerzos para completar el intercambio de prisioneros y entregar los cuerpos restantes de rehenes israelíes, aunque reconoció las “dificultades y complejidades existentes”, según publicó el diario Filastin.

Avances y tensiones en el cumplimiento del acuerdo

En ocasiones anteriores, los cuerpos devueltos por las milicias de Gaza no pertenecían a rehenes fallecidos dentro del enclave, lo que generó fuertes tensiones entre las partes. El acuerdo entre Israel y Hamas, vigente desde el 10 de octubre, incluye la liberación de los cautivos vivos y la entrega de 28 cadáveres retenidos. Hasta el momento, se restituyeron los restos de 22 personas.

En paralelo, Israel liberó cerca de 2.000 prisioneros palestinos y entregó 285 cuerpos, cumpliendo parcialmente con los compromisos asumidos. Sin embargo, el cierre prolongado del cruce de Rafah, punto clave para el ingreso de ayuda humanitaria, mantiene la tensión entre ambas partes.

En medio de las acusaciones cruzadas, el expresidente Donald Trump, impulsor del acuerdo de paz, anunció que una fuerza internacional de estabilización liderada por Washington será desplegada “muy pronto” en la Franja de Gaza como parte del plan diseñado por su administración.

“Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Las cosas van bien en Gaza”, declaró Trump desde la Casa Blanca, y adelantó que el contingente incluirá efectivos de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de garantizar la seguridad del enclave palestino y sostener el proceso de paz.