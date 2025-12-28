Israel reconoció a Somalilandia y desató un fuerte rechazo internacional

Benjamin Netanyahu anunció el reconocimiento oficial del territorio separatista de Somalia, una decisión sin precedentes que generó condenas de África, la UE y organismos multilaterales.

Israel anunció este viernes el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como Estado independiente y soberano , una medida diplomática inédita que rompió con la posición sostenida hasta ahora por la comunidad internacional y provocó un rápido rechazo global .

El anuncio fue confirmado por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu a través de un comunicado difundido en X . “El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano ”, señaló el gobierno israelí.

La decisión fue cuestionada de inmediato por distintos actores internacionales, desde países africanos hasta la Unión Europea , que llamó a respetar la integridad territorial de Somalia .

Somalilandia , un territorio del tamaño de Uruguay , está ubicado en el noreste del Cuerno de África y declaró su independencia en 1991 , en medio del colapso de Somalia tras la caída del régimen de Siad Barre . Hasta ahora, ningún país había reconocido formalmente a esta república separatista, que funciona de manera autónoma y es relativamente estable en comparación con el resto del país.

Con este anuncio, Israel se convirtió en el primer Estado en otorgarle reconocimiento diplomático. En Hargeisa , capital del territorio, cientos de personas salieron a las calles con banderas y cánticos de “ ¡Victoria! ”. En contraste, Somalia condenó la medida como un “ ataque deliberado contra su soberanía ” y advirtió que el paso dado por Israel agrava las tensiones políticas y de seguridad en la región .

La relevancia estratégica de Somalilandia está marcada por su ubicación a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, clave para la conexión entre el océano Índico, el mar Rojo y el canal de Suez.

El rechazo de la comunidad internacional a la decisión de Israel

El presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, afirmó en X que “inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia contraviene las normas jurídicas y diplomáticas establecidas” y denunció la decisión israelí como una “agresión ilegal”. También sostuvo que Somalia y su pueblo son uno solo, “inseparables por la división que existe a distancia”.

El rechazo se extendió a Egipto, Turquía y Yibuti, así como a organizaciones como el Consejo de Cooperación del Golfo, la Liga Árabe y la Unión Africana (UA). La Autoridad Palestina también expresó su condena. La UA, que reúne a 55 países africanos, alertó sobre el “riesgo de crear un peligroso precedente” con consecuencias para la paz y la estabilidad del continente.

En la misma línea, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, sostuvo que el reconocimiento por parte de una potencia ocupante constituye una “clara violación del derecho internacional” y del principio de unidad y soberanía de los Estados.

Analistas citados en el texto interpretan que la decisión responde a intereses de seguridad regional, vinculados al mar Rojo y a la dinámica de los conflictos en la zona. En ese contexto, se menciona la cercanía geográfica con Yemen y el impacto regional de la guerra en la Franja de Gaza, iniciada en octubre de 2023.

El reconocimiento llega luego de décadas de búsqueda de legitimidad internacional por parte de Somalilandia, una prioridad para su presidente, Abdirahman Mohamed Abdulahi, desde su asunción el año pasado. Tras el anuncio, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión urgente, mientras que el embajador israelí ante el organismo, Danny Danon, afirmó que Israel actuará con “responsabilidad y discreción” para fortalecer la cooperación regional.