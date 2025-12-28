Israel presentó "Rayo de Hierro", el primer escudo láser antiaéreo del mundo

El Ministerio de Defensa israelí recibió el sistema Rayo de Hierro, una tecnología desarrollada junto a Rafael que promete cambiar la defensa aérea global al neutralizar misiles y drones a costos mínimos y con respuesta casi instantánea.

Expertos subrayan que su capacidad de interceptar amenazas incluso antes de llegar a la frontera.

Israel dio un paso histórico en materia de defensa al recibir el primer sistema láser antiaéreo plenamente operativo del mundo. El denominado Rayo de Hierro —conocido internacionalmente como Iron Beam u Or Eitan— fue entregado por el Ministerio de Defensa de Israel y desarrollado por la empresa Rafael Advanced Defense Systems .

La nueva plataforma incorpora tecnología láser de alta energía capaz de interceptar cohetes, misiles, proyectiles de mortero y drones con gran precisión y a un costo operativo sustancialmente inferior al de los sistemas tradicionales. Tanto el Ministerio como Rafael destacaron que el gasto por cada intercepción es mínimo en comparación con los misiles interceptores utilizados por otros escudos antiaéreos.

El sistema combina una fuente láser de alta potencia con un avanzado mecanismo de orientación electro-óptica, lo que le permite identificar, seguir y neutralizar amenazas aéreas a distintas distancias y con una respuesta casi instantánea. Su arquitectura está diseñada para enfrentar ataques simultáneos, incluso aquellos que siguen trayectorias irregulares o forman parte de salvas masivas.

El Rayo de Hierro es fruto del trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y Rafael. Según la planificación oficial, su despliegue será gradual y se integrará a la red nacional de defensa aérea junto a otros sistemas como Cúpula de Hierro , Honda de David y Arrow .

Durante la ceremonia de presentación, el ministro de Defensa Israel Katz calificó el acontecimiento como “histórico” y afirmó que se trata de la primera vez que un sistema láser de alta energía alcanza madurez operativa. “Esto cambia las reglas del juego y refuerza el poder disuasorio de Israel”, sostuvo.

En la misma línea, el director general del Ministerio de Defensa, Amir Baram, señaló que la entrega marca el paso del desarrollo a la producción en serie y el inicio de una “revolución tecnológica” que mejorará de manera sustancial la relación entre costos y capacidad defensiva. El jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, destacó que el sistema ya demostró su eficacia en escenarios de combate reales.

Desde Rafael, su director ejecutivo Yoav Turgeman subrayó que el Rayo de Hierro mostró un desempeño sobresaliente incluso en contextos de alta intensidad, consolidándose como el sistema láser de intercepción más avanzado del mundo.

En pruebas y despliegues iniciales, la plataforma logró interceptar con éxito drones, cohetes y misiles, superando las limitaciones de los sistemas basados en interceptores físicos. La tecnología láser permite alcanzar el blanco de forma inmediata y sostener la defensa ante múltiples ataques sin los elevados costos logísticos asociados a la reposición de misiles.

El sistema cuenta además con distintas variantes. La versión estándar opera con un láser de 100 kilovatios; Iron Beam M ofrece 50 kilovatios y puede montarse sobre camiones de gran porte; mientras que Lite Beam, con 10 kilovatios, está pensado para defensa de corto alcance y despliegue móvil en vehículos livianos.

Uno de los principales beneficios señalados por las autoridades es la drástica reducción de costos. Mientras que cada misil interceptor supone inversiones significativas, el uso del láser equivale, según definiciones oficiales, a “encender una luz”. Esto permitiría mantener una cobertura defensiva extendida frente a lluvias masivas de proyectiles sin comprometer recursos financieros.

El camino hasta su puesta en servicio incluyó pruebas aceleradas en condiciones reales de conflicto. De acuerdo con información oficial, ya en octubre de 2024 sistemas láser israelíes derribaron cerca de cuarenta drones de Hezbollah en el norte del país, lo que impulsó la aprobación de un presupuesto especial para acelerar la producción en serie.

La implementación del Rayo de Hierro responde a la necesidad de reforzar la seguridad nacional frente a amenazas provenientes de Gaza, Líbano y otros frentes regionales. Expertos subrayan que su capacidad de interceptar amenazas incluso antes de que crucen la frontera podría reducir de manera significativa el impacto sobre la población civil.

Aunque potencias como Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Alemania y Japón desarrollan tecnologías similares, Israel es el primer país en integrar un sistema láser de estas características en su defensa aérea operativa. El nombre alternativo Or Eitan rinde homenaje al capitán Eitan Oster, caído en combate en el sur del Líbano.