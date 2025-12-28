Donald Trump mantuvo diálogo "productivo" con Vladimir Putin antes de reunirse con Volodímir Zelenski en Florida + Seguir en









El presidente de EEUU aseguró que su conversación con Putin fue “muy buena” antes de recibir al líder ucraniano para avanzar en negociaciones de paz.

Trump calificó de “productiva” la llamada con Putin antes de recibir a Zelensky en Mar-a-Lago. Foto: Reuters

Un día antes de recibir a Volodimir Zelenski en Mar-a-Lago, Donald Trump sostuvo una llamada con Vladimir Putin y calificó el diálogo como “productivo y muy bueno”. El encuentro con el presidente ucraniano tiene como objetivo avanzar en un acuerdo que busque poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa y definir garantías de seguridad y acuerdos económicos.

El mandatario estadounidense aseguró que la llamada se realizó pocas horas antes de su encuentro con Zelenski. “Acabo de tener una buena y muy productiva conversación telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión de hoy, a la 1:00 p.m., con el presidente Zelensky de Ucrania”, escribió Trump en su red Truth Social.

RUSIA ATAQUE UCRANIA La conversación ocurre mientras Rusia intensifica ataques en Kiev y el este de Ucrania. El diálogo ocurre en un momento crítico: en los días previos, Rusia intensificó sus ataques contra Kiev y el este de Ucrania. Bombas aéreas guiadas impactaron en la ciudad de Sloviansk, dejando un muerto y varios heridos, mientras que un ataque con misiles balísticos y drones sobre la capital causó al menos otra víctima fatal y decenas de heridos.

El encuentro entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Mar-a-Lago Donald Trump recibirá a Zelenski en el comedor principal de su residencia privada. El presidente ucraniano adelantó que en la reunión se discutirán garantías de seguridad, acuerdos económicos y cuestiones territoriales que siguen siendo el principal punto de fricción con Moscú. “El borrador del plan de paz contiene unos 20 puntos y está cerca de completarse”, indicó Zelenski.

Estados Unidos ofreció garantías comparables a las de países miembros de la OTAN, un elemento clave ante la negativa rusa de permitir la adhesión ucraniana a la alianza.

Donald Trump Volodimir Zelenski Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías comparables a las de países miembros de la OTAN. El diálogo internacional paralelo de Zelenski Durante su viaje, Zelenski también mantuvo conversaciones con líderes como el primer ministro británico Keir Starmer y el canadiense Mark Carney. Ambos reforzaron la coordinación internacional y anunciaron ayuda económica y apoyo para presionar a Rusia hacia un alto el fuego. Por su parte, Moscú confirmó contactos con Washington, aunque mantiene exigencias que Kiev rechaza, como el reconocimiento de territorios ocupados y la renuncia a ingresar a la OTAN. trump putin zelenski Moscú mantiene exigencias que Kiev rechaza, como reconocer territorios ocupados y no ingresar a la OTAN. Desafíos para la paz entre Rusia y Ucrania Trump reconoció la dificultad de poner fin al conflicto, postura que difiere de sus declaraciones de campaña. Zelensky enfatizó la necesidad de negociar desde una posición de fuerza, subrayando: “Queremos paz, y Rusia demuestra un deseo de continuar la guerra”.