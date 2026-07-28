Israel y Líbano retomarán en Roma las negociaciones fronterizas en agosto

El encuentro estará centrado en aplicar el entendimiento de seguridad firmado en junio, impulsar la retirada de las fuerzas israelíes, ampliar la presencia del Ejército libanés y afianzar la calma en la zona limítrofe.

Israel y Líbano se reunirán en Roma entre el 4 y el 6 de agosto para una nueva ronda de conversaciones técnicas, con la mediación de Estados Unidos. La idea es ampliar las zonas piloto que ya funcionan en el sur del Líbano, seguir con el retiro progresivo de las tropas israelíes , reforzar la presencia del Ejército libanés y lograr más estabilidad en la frontera entre ambos países.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el encuentro y explicó que llega luego de los primeros avances en el terreno y después de la reunión que la semana pasada mantuvieron en Washington el presidente libanés, Joseph Aoun , y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

“Estamos entrando en estas conversaciones con un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur de Líbano y la productiva reunión del presidente Aoun con el presidente Trump la semana pasada”, explicó la cartera diplomática.

Según Washington, en Roma se buscará mejorar cómo funcionan las zonas piloto para poder ampliarlas de a poco, en un momento en que la región sigue tensa. Estados Unidos cree que este esquema puede bajar el riesgo de nuevos enfrentamientos y dar más seguridad a ambos lados de la frontera.

El Departamento de Estado también dijo que las zonas piloto sirven para que el Estado libanés recupere autoridad , a través del desarme comprobable de grupos terroristas, y para generar confianza entre las partes. Además, remarcó que el "Marco Trilateral" entre Estados Unidos, Israel y Líbano es el camino correcto para lograr una paz duradera que beneficie a los dos países.

Israel y Líbano se reunirán en Roma entre el 4 y el 6 de agosto para una nueva ronda de conversaciones técnicas

La retirada de las tropas israelíes será el eje de las conversaciones en Roma

Este nuevo encuentro se anuncia pocos días después de que Aoun visitara Washington. En su reunión con Trump en la Casa Blanca, el presidente libanés pidió que Israel termine de retirar sus tropas de los territorios libaneses que todavía ocupa. Según Aoun, ese retiro es un paso “esencial” para que el país logre estabilidad, recupere su soberanía por completo y avance en el acuerdo firmado el 26 de junio en Washington.

Ese acuerdo estableció un plan para coordinar medidas de seguridad entre Israel y Líbano, con Estados Unidos como mediador. Entre los puntos principales están el retiro gradual de las tropas israelíes de algunas zonas del sur de Líbano, el despliegue del Ejército libanés en esos lugares y la creación de mecanismos para evitar nuevos enfrentamientos en la frontera.

Desde que se firmó, ambos países empezaron a poner en marcha las primeras zonas piloto en el sur de Líbano, pensadas para que Israel se retire de a poco y el control pase a manos del Ejército libanés, con supervisión de Estados Unidos. En Roma se buscará ampliar este modelo, resolver temas pendientes de la frontera y avanzar hacia un acuerdo de seguridad más amplio.

Sin embargo, el proceso sigue teniendo obstáculos. El grupo terrorista Hezbollah rechazó el acuerdo entre Estados Unidos, Israel y Líbano, y no participará de las conversaciones en Roma. Aun así, Washington sigue apoyando este mecanismo y sostiene que ampliar las zonas piloto puede ayudar a lograr más estabilidad en la frontera entre los dos países.