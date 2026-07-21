Quién es Jalil al Haya, el nuevo líder de Hamas que sobrevivió a tres atentados y negoció el alto el fuego con Israel

El movimiento islamista palestino designó al jefe de su buró político tras la muerte de Yahya al Sinwar. Sobrevivió a varios intentos de asesinato y mantiene estrechos vínculos con Irán.

El movimiento islamista palestino Hamas nombró este lunes a Jalil al Haya como nuevo jefe de su buró político , en reemplazo de Yahya al Sinwar , quien murió durante una operación del Ejército de Israel en la Franja de Gaza , un año después de los ataques del 7 de octubre de 2023 .

Hasta ahora, Al Haya era reconocido como el principal representante de Hamas en las negociaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con Israel , rol que desempeñó mientras el movimiento era conducido de manera interina por un consejo encabezado por Mohamed Darwish .

La organización confirmó la designación mediante un comunicado oficial. "El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Haya como jefe del buró político del movimiento , en sustitución del líder mártir Yahya al Sinwar ", expresó.

Nacido en 1960 en la Ciudad de Gaza , Jalil al Haya integró desde joven los Hermanos Musulmanes y participó en la fundación de Hamas en 1987 .

A diferencia de otros dirigentes de la organización, construyó su influencia principalmente en el plano político y diplomático, más que en el ámbito militar.

Desde su exilio dirigió las operaciones políticas del movimiento vinculadas a la Franja de Gaza y fue considerado una de las figuras más moderadas dentro de la conducción de Hamas.

Además, sobrevivió a tres intentos de asesinato. El más reciente ocurrió el año pasado en Doha, ataque en el que murió uno de sus hijos.

Su formación y trayectoria dentro de Hamas

Al Haya creció en un entorno religioso, estudió en la Universidad Islámica de Gaza, obtuvo una maestría en Jordania y posteriormente completó un doctorado en derecho islámico en Sudán. A fines de la década de 1990 permaneció tres años preso en Israel debido a su pertenencia a Hamas.

Con el paso de los años consolidó su peso dentro de la organización. En 2006 fue elegido diputado y, en 2017, asumió como vicepresidente de la dirección política de Hamas para la Franja de Gaza.

Personas cercanas al dirigente suelen describirlo como un líder de perfil "conservador y pragmático", además de destacar su "inteligencia y sabiduría" para conducir las negociaciones políticas.

Los vínculos internacionales del nuevo líder

A lo largo de su carrera, Jalil al Haya fortaleció relaciones con distintos aliados regionales de Hamas. Entre ellos figuran la Yihad Islámica, Hezbollah, además de gobiernos como los de Qatar, Egipto, Argelia e Irán, considerado el principal sostén financiero y militar del movimiento.

De acuerdo con medios locales, también cuenta con el respaldo de las Brigadas Ezzedín al Qassam, el brazo armado de Hamas.

Su llegada a la conducción del movimiento se produjo después de una sucesión de golpes contra la cúpula de la organización. Yahya al Sinwar murió en octubre de 2024 durante una operación israelí en Rafah, apenas tres meses después del asesinato en Teherán de su antecesor, Ismail Haniyeh.