En declaraciones al programa “De caño vale doble”, que se trasmite por radio Rivadavia, consideró: “Bolsonaro ya no es el presidente, o por lo menos para el tema del virus. Le han encargado al Vicepresidente, lo han llamado según entiendo, presidente organizacional en la lucha contra el virus. Y creo que de alguna forma eso es una destitución pasiva del presidente Bolsonaro, porque aquellos grandes dirigentes que nosotros esperábamos que se pusieran los pantalones y le señalaran orientaciones al mundo, como el de Brasil, EEUU o la Unión Europea, no hemos visto el liderazgo internacional”

“Le encargaron al Vicepresidente que se encargue del virus, es como encargarle a un médico que salve a un paciente que está en cuidados intensivos, es entregarle toda la responsabilidad a un médico y el médico tratante queda a un lado”, agregó.

En cambio, dijo sobre Alberto Fernández: “Yo creo que se está manejando con mucha sensatez, pero, sobre todo con un gran sentimiento de solidaridad social, no solo nacional, sino, internacional. Su propuesta de crear un fondo de solidaridad internacional y los programas de contingencia que está desarrollando en la Argentina; también la mano firme que ha tenido con temas como el aislamiento, la idea de que sea un aislamiento inteligente y no un cerco medieval, todos elementos que hacen distinto el manejo con el de otros países. Me parece que habla muy bien del presidente y sobre todo del espíritu con el cual está manejando este tema”.

“Yo creo que en América Latina no estábamos preparados para una crisis mundial como la que se está viviendo, hablábamos de calentamiento global, de amenaza nucleares, pero no estábamos preparados para este tipo de crisis. Por esta razón, estamos improvisando el manejo del Covid-19, estamos improvisando medidas tratando de acertar”, señaló.

Sobre la cuestión economía o salud, Samper afirmó: “Yo establecería un matiz, diría que acá hay que salvar dos bienes fundamentales que son las vidas y los empleos, y no solo los empleos formales, a fin de cuenta las empresas pueden esperar, mantener los empleadores en vacaciones un determinado tiempo, no muy largo por supuesto. Pero los empleados informales que vivían de las ventas ambulantes, los taxistas, los que vivían en los pequeños comercios, los pequeños campesinos, esa es la gente por la cual nos debemos preocupar ahora, porque para ellos el dilema no es tener o no trabajo, es sobrevivir o no sobrevivir; en este sentido, el tema de la economía o la salud, termina siendo un falso dilema, porque a la gente hay que darle comida”.

Otras frases destacadas de la entrevista a Samper:

“En muchas partes de América se han presentado situaciones conflictivas, por supuesto que un mes de cuarentena se resiste, pero extender la cuarentena dos o tres meses como Italia y otros países, sin que haya una política coherente del gobierno para apoyar a estos sectores que son los más afectados por la cuarentena, pues vamos a tener que enfrentar situaciones de conflicto muy complicadas”, añadió.

“Me parece que hay mucha fabula frente a todo esto, la verdad es que, si hay un país que podría haber estado preparado frente a una pandemia, debería haber sido EEUU y en este momento es el epicentro de la pandemia mundial. ¿porqué? Porque ellos privilegiaron el crecimiento sobre la igualdad, porque no diseñaron las políticas de salubridad, es decir, hay una serie de circunstancias que de alguna manera incriminan directamente el modelo de los EEUU independientemente de cualquier relación internacional. Pero si es claro, que, en algunos países, han comenzado a utilizarse políticamente el tema del coronavirus, por ejemplo, en el caso de Brasil, en EEUU, se ha formado una especie de bio política con el virus que es en este momento inaceptable”

“Nosotros seguimos pensando que somos invulnerables. Hay personas que se están sintiendo dueños del mundo, privilegiamos el crecimiento sobre la igualdad. Realmente a todos nos tomó este problema por sorpresa, y por eso estamos improvisando, pero esa improvisación puede ser muy costosa, como también podría serlo, y lo planteo como inquietud, cómo vamos a financiar la salida de este problema, porque si nosotros la vamos a financiar recurriendo al fondo monetario internacional y a las condiciones de los organismos multilaterales de crédito, sin que hay ningún tipo de sacrificio de los que pueden pagar realmente en este momento unos impuestos que necesitamos para atender el déficit fiscal, pues simple y sencillamente vamos a salir para un mundo peor al que estábamos antes de entrar aquí”

“Si en este momento el fondo monetario comienza a hacer exigencias, si estas casandras modernas que son las calificadoras de riesgo, comienzan a descalificar la economía de los países porque no pagan, simplemente le vamos a agregar al problema del virus sanitario el problema del virus financiero internacional, que es de alguna manera el que lleva ahora a estos países a la situación que estamos hoy. Según cálculos vamos a tener después del virus, 22 millones más de pobres en América Latina, ¿cómo los vamos a atender? Esa es la factura social”

“El fondo monetario no está en este momento en condiciones de poner ninguna exigencia, en el caso de Argentina, por ejemplo, en qué condiciones podría atender los pagos que tiene que hacer inmediatamente de la deuda escogiendo entre la vida de los argentinos o escoger la solvencia internacional; Colombia también está en las mismas dificultades, tenemos que poner a los bancos centrales a que se metan la mano en el bolsillo, de cambiar los regímenes tributarios, en fin, situaciones excepcionales como las que tenemos, requieren medidas excepcionales y estás no están en el libreto que nos llevaron al fracaso”

“El virus no es ni de derecha, ni de izquierda, es un virus que está atacando de frente a todo el mundo sin distingo de clases sociales, sin distingo de raza o religión, asique tenemos que enfrentarlos todos con una gran solidaridad, pero también con una gran capacidad de superar los viejos arquetipos”

Descarta que se trate de una conspiración… “Si, por supuesto, hay elementos objetivos por los cuales China está logrando salir del coronavirus y porque EEUU se está hundiendo en el coronavirus. Son argumentos objetivos que no tienen que ver nada con las diferencias ideológicas”

“Así como no sabíamos de donde venía el virus, ni sabíamos dónde estábamos parados cuando llegó, tampoco vamos a llegar al mismo sitio donde salimos. Vamos a tener que hacer rediciones fundamentales, en las propuestas políticas vamos a tener que incorporar en nuestra agenda temas que habíamos abandonado como el propio tema del calentamiento global, la solidaridad internacional, la defensa del agua, una transición ecológica que nos permita realmente tener un mundo vivible, que la ciencia y la tecnología vuelvan a estar al servicio del hombre y no al servicio de la inteligencia artificial; son reflexiones muy profundas que tendrán que incorporar en su agenda los dirigentes políticos del futuro, porque aquí, si algo está claro, es que el futuro lo anticiparon, el futuro ya llegó”