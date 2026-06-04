Gustavo Petro e Iván Cepeda dieron marcha atrás con la Constituyente y reorientan la campaña hacia el balotaje

Tras la victoria opositora en la primera vuelta, el presidente colombiano y el candidato oficialista descartaron la medida. Buscan concentrar esfuerzos para enfrentar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio.

Ante la victoria opositora en primera vuelta, el presidente colombiano Gustavo Petro y el candidato oficialista Iván Cepeda han decidido posponer la iniciativa de una Asamblea Constituyente.

A menos de tres semanas del balotaje presidencial , Gustavo Petro e Iván Cepeda resolvieron abandonar la iniciativa para convocar una Asamblea Constituyente mediante la recolección de firmas. La decisión llegó después del triunfo de la oposición en la primera vuelta y apunta a unificar fuerzas de cara a la definición electoral.

En una serie de pronunciamientos públicos, tanto el presidente colombiano como el comando de campaña de Cepeda coincidieron en que avanzar con la propuesta constitucional ya no resulta conveniente en el actual escenario político. Según plantearon, la prioridad ahora es fortalecer la candidatura oficialista para impedir el triunfo de la oposición encabezada por Abelardo de la Espriella .

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones, al reflejar una profunda división ciudadana, no permite que el constituyente [el pueblo] se convoque a sí mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento ”, sostuvo Petro en su cuenta de X.

La propuesta de Asamblea nacional constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba… https://t.co/GyZ3f2bwOk

La idea de una Asamblea Constituyente acompañó gran parte de la gestión del mandatario. El oficialismo argumentaba que una reforma de la Carta Magna permitiría destrabar proyectos vinculados a salud, trabajo y pensiones, además de consolidar derechos sociales más allá del actual mandato presidencial. Sin embargo, durante la campaña electoral la propuesta se convirtió en uno de los principales flancos de ataque contra Cepeda, aliado político de Petro.

La decisión de archivar el proyecto implica un giro estratégico del oficialismo, que ahora busca concentrar el debate en la disputa directa contra De la Espriella, quien se impuso en la primera vuelta con 43,74% de los votos, frente al 40,90% obtenido por Cepeda, según el escrutinio preliminar.

Otra resolución judicial en las elecciones de Colombia: prohibido usar la camiseta de la Selección

Mientras se redefine el rumbo de la campaña, la Justicia colombiana intervino en otra controversia que involucra a De la Espriella. Una jueza de Bogotá le prohibió utilizar la camiseta de la selección colombiana como símbolo de identificación política tras una presentación impulsada por sectores de izquierda.

La resolución ordenó “cesar inmediata y definitivamente” el uso de la camiseta “como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio”.

Abelardo de la Espriella Abelardo de la Espriella no podrá usar la camiseta de Colombia durante la campaña.

El dirigente opositor, conocido entre sus seguidores como “El Tigre”, suele utilizar la camiseta nacional en actos partidarios y apariciones públicas. La imagen incluso fue adoptada por parte de su militancia, que la complementa con la figura de un tigre estampada y un característico saludo militar.

La controversia recordó situaciones similares ocurridas en otros países de la región. Entre ellas, el uso frecuente de la camiseta de la selección brasileña por parte del expresidente Jair Bolsonaro y de su hijo Flávio Bolsonaro durante actividades políticas.

Con la Constituyente fuera de escena y la campaña entrando en su tramo decisivo, el oficialismo apuesta ahora a polarizar la elección entre Cepeda y De la Espriella, en una segunda vuelta que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante el período 2026-2030.