"Estúpido y mediocre": Lula apuntó contra Jair Bolsonaro por indultar a un diputado que amenazó a jueces

"Creo que es un mediocre", reforzó Lula, quien es amplio favorito para vencer al actual gobernante en las cruciales elecciones del 2 de octubre. Además, el exmandatario acusó a Bolsonaro de querer dirigir la agenda política, aunque signifique "salir en el telediario por cualquier motivo, ya sea bueno o malo". "Tal y como es, puede ser malo lo que a él en verdad le gusta", amplió.

El jueves pasado, y en menos de 24 horas, Bolsonaro otorgó el indulto al diputado Daniel Silveira, aliado del Partido Laborista Brasileño por Río de Janeiro, incluso antes de que presentara un recurso para apelar un fallo con el que se lo sentenció a ocho años y nueve meses de cárcel por insultos y amenazas a los magistrados del Supremo.

El indulto libera a Silveira de ir a prisión, no así de la pena de inhabilitación para presentarse a un cargo público durante el tiempo que dure la sentencia. A su vez, deberá hacer frente a la multa de R$192.000 (u$s30.000).

La medida ocurrió un día después de la condena contra el diputado aplicada por el STF, lo cual tensa aún más las relaciones entre los poderes brasileños, en el marco de las investigaciones contra ultraderechistas bolsonaristas procesados por atentar contra el estado democrático de derecho.

El juez del STF que llevó la causa, Alexandre de Moraes, confirmó este martes que Bolsonaro está en condiciones de presentar el indulto que libraría a Silveira de la cárcel, pero no de las otras penas, como la multa económica y la inhabilitación política.

No obstante, señaló que el Tribunal Supremo se guarda todavía la prerrogativa de analizar si el indulto puede aplicarse pese a que la sentencia no es firme y que en todo caso no afectaría a su inhabilitación política, detalló el diario local O Globo y reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

El 24 de diciembre de 2019, el presidente de extrema derecha ya había concedido un indulto navideño a policías y militares condenados por homicidios.