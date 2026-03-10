José Antonio Kast sostiene reuniones clave con líderes mundiales en la previa de la asunción presidencial + Seguir en









La jornada, que se extiende desde las 9:00 hasta pasadas las 18:30 horas, incluye unas 20 reuniones protocolares

“Esperamos junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad para que cada chileno sienta más paz, orden y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”, expresó Kast.

Este miércoles, el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad puerto de Valparaíso, a una hora y media de la capital, será el escenario del traspaso presidencial. A la ceremonia, que inicia al mediodía, asistirán delegaciones internacionales y autoridades locales, resaltando la participación de una docena de líderes regionales entre otros el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el argentino Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el Palacio Cousiño de Santiago, el mandatario electo José Antonio Kast mantendrá hoy una intensa agenda de reuniones bilaterales. Se incluyen encuentros con el rey de España, Felipe VI, y los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino; Costa Rica, Rodrigo Chaves, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Además, la jornada, que se extiende desde las 9:00 hasta pasadas las 18:30 horas, incluye unas 20 reuniones protocolares. Entre los encuentros destacan las citas con el Secretario General de la OEA, Albert Ramos; el director de ESO, Xavier Barcons; la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro; y la ministra italiana Anna María Bernini. Para cerrar el día, el canciller Alberto van Klaveren ofrecerá una recepción en el Ministerio de Relaciones Exteriores para los jefes de las delegaciones.

Ya de regreso en la capital, el mandatario y la primera dama, María Paz Adriasola, encabezarán el saludo protocolar a las delegaciones internacionales en el Palacio de La Moneda, concluyendo el día con una recepción oficial. El nuevo presidente residirá en el palacio presidencial desde su primera noche. Con esto retoma una tradición que no se veía desde el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en la década de los 50.

Boric y Kast Kast y Boric protagonizaran el traspaso presidencial este miércoles. Foto: AP La palabra de Kast A un mando de asumir el mando del país, el presidente electo José Antonio Kast señaló antes de reunirse con el resto de los líderes: “Esperamos junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad para que cada chileno sienta más paz, orden y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”.

Sobre las bilaterales, indicó que “tenemos varios invitados internacionales a quienes les agradecemos hacerse parte, siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas”. “Vamos a tener varias reuniones durante el día. Ustedes las van a ir apreciando, van a tener la posibilidad también de conversar con quienes lo estimen conveniente y quienes sean de su interés para el devenir de Chile”, agregó.