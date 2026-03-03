La selección femenina de fútbol de Irán no cantó el himno como protesta + Seguir en









Las futbolistas sorprendieron con su silencio a la hora del himno nacional, en señal de protesta contra el régimen de su país.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que acabaron con la vida de varios líderes locales, y la contraofensiva iraní a embajadas de EE.UU. en Medio Oriente, las jugadoras de la Selección femenina de fútbol de Irán decidieron no cantar su himno en señal de protesta contra el régimen.

Esta protesta que se viralizó en las redes sociales se dio en el debut de la Copa Asia femenina, que se disputa en Australia. Luego perdieron por 3-0 frente a Corea del Sur.

Embed | ÚLTIMA HORA: La selección femenina de fútbol de Irán acaba de NEGARSE a cantar el himno nacional del régimen islámico terrorista. Para las mujeres progres de Occidente, a las que les han lavado el cerebro: así es el feminismo ¡Son muy valientes!. pic.twitter.com/pKA7SBULoE — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 3, 2026 Serias e inmóviles, las 11 jugadoras sorprendieron al mantenerse calladas y negarse a entonar los versos del himno nacional de Irán, el Mehr-e Khavaran, adoptado en 1990 a pocos años de la revolución islámica.

La decisión de las futbolistas fue unánime y va de la mano con las recientes y masivas manifestaciones que se suscitaron en las calles de Teherán. Miles de mujeres iraníes pidieron por mayores flexibilizaciones en las leyes impuestas por el régimen y más libertades individuales.

