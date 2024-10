Kamala Harris advirtió que Donald Trump "busca de un poder sin control"

Por último, remarcó que se compromete "a ser una presidenta para todos los estadounidenses y pondré siempre al país antes que todos los partidos y las personas". Además, sostuvo que trabajará "con la alegría y el optimismo que implica hacer una diferencia en la vida de la gente".

Elecciones en Estados Unidos: una semana para la definición de una disputa cada vez más cerrada

En exactamente se cerrarán las votaciones en Estados Unidos y se definirá quién será el próximo presidente. La disputa entre Kamala Harris y Donald Trump será extremadamente cerrada, según anticipan los últimos sondeos que analizan la intención de voto.

El sistema de votación indirecto implica que la elección no se defina por la cantidad de votos sino por la suma de electores de cada estado. En 43 de los 50 estados, los resultados pueden preverse con mayor facilidad, sin embargo, habrá 7 "estados bisagra" que serán los fundamentales para marcar el rumbo de los comicios.

El diario The New York Times publicó los datos obtenidos mediante el Siena College, donde Harris sacaría un 49% de los votos totales, mientras que Trump un 48%. Esos números reflejan una elección muy ajustada, que teniendo en cuenta el margen de error, podría significar un empate. En cuanto a los estados pendulares -los que no tienen un candidato claro en las encuestas- cuatro son liderados por la vicepresidenta mientras que tres irían por el exmandatario. Además, revelaron que en Minnesota, New Hampshire y Virginia, Harris lleva una ventaja de 6 puntos; así como también Trump en Texas, Florida y Ohio.

De esta manera, el sondeo muestra unos posibles 276 votos electorales para Kamala Harris, por lo que pasaría la mayoría (270) y aventajaría a Donald Trump, que obtendría 262. Sin embargo, esos números podrían cambiar, por lo que todavía no hay nada dicho.