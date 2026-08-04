El dirigente lideró la resistencia contra su padre y hoy cumple una condena por corrupción. En su pedido, sostuvo que "no quiere morir en la cárcel".

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori , estudiará el pedido de indulto presentado por el expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra actualmente preso por corrupción y alegó que "no quiere morir en el encierro". En los 90, el político lideró la resistencia contra Alberto Fujimori , el exmandatario y padre de la actual líder.

" La solicitud será analizada con dos criterios: uno técnico y médico, y otro de carácter humanitario", declaró Fujimori a medios locales, al precisar que la decisión se adoptará tras examinar la situación del exmandatario.

Toledo, recluido en el penal de Barbadillo , donde cumple condenas por corrupción y lavado de activos, solicitó el indulto al alegar que padece graves problemas de salud: "No quiero morir aquí en la cárcel", afirmó el exgobernante.

El exmandatario también se refirió al difícil momento personal que atraviesa tras la muerte de su suegra, Eva Fernenbug, a quien no pudo despedir debido a su situación judicial. Actualmente cumple una pena de más de 20 años por el caso de corrupción vinculado al proyecto de la carretera Interoceánica Sur.

En otro anuncio, Fujimori informó que no se mudará al Palacio de Gobierno, en Lima, y que continuará viviendo en su residencia particular, desde donde se trasladará diariamente para cumplir con sus funciones. En una entrevista con el programa Cuarto Poder, la mandataria explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo con sus hijas, Kyara y Kaori.

Actualmente Toledo cumple una pena de más de 20 años por el caso de corrupción vinculado al proyecto de la carretera Interoceánica Sur.

Asimismo, invitó a alcaldes y gobernadores regionales a realizar las reuniones institucionales en sus respectivas jurisdicciones, evitando desplazamientos innecesarios a Lima. Finalmente, anunció que próximamente se reanudarán las visitas guiadas al Palacio de Gobierno para estudiantes y familias, con el objetivo de acercar las instituciones del Estado a la ciudadanía.

Perú: Keiko Fujimori desplegará fuerzas militares para controlar el "orden interno" en zonas de alta criminalidad

En una jornada histórica marcada por el llamado a la reconciliación y el combate frontal a la delincuencia, Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú tras vencer en su cuarta postulación al izquierdista Roberto Sánchez y suceder en el cargo al presidente interino José Balcázar. La nueva mandataria, de 51 años y primera mujer elegida por voto directo para dirigir el país, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno en zonas de alta criminalidad, narcotráfico y minería ilegal para frenar la alarmante ola de extorsiones que afecta al territorio nacional.

“Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo", expresó durante su juramentación en el Congreso ante la presencia de líderes extranjeros, oportunidad en la que recalcó que “ningún gobierno puede hacer progresar al Perú si continúa alimentando la división”.

La llegada al poder de la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori representa el regreso de la dinastía política más influyente y polarizadora de las últimas tres décadas en un país golpeado por la constante inestabilidad institucional. En un escenario donde las denuncias por extorsión pasaron de 2421 en 2019 a 26.734 en 2025 impactando severamente a pequeños comerciantes y habiendo causado la muerte de 239 transportistas, Fujimori ratificó su estrategia de mano dura.